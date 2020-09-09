《盤後部署》科技股繼續挨沽，港股或試下２４２００點

《經濟通通訊社９日專訊》隔晚美股假期復市，三大指數齊急跌，科技股繼續遭拋售，恆指

今日借勢低開３２８點，報２４２９５點。阿里巴巴（０９９８８）及油股領跌藍籌，恆指盤中

一度低見２４２１３點，跌４１０點。惟公用股撐市，加上手機股率先轉升，恆指跌幅收窄至

１０３點，全日高見２４５２０點。最終恆指收報２４４６８點，跌１５５點或跌０﹒６３％，

主板成交１２０７﹒６４億元減少１４％。國企指數報９７２８點，跌１０１點或跌１﹒０４％

。

受美股影響，科指本日沽壓仍重，但於七千點見承接，全日跌１０７點或跌１﹒５１％，報

７０１５點，創近一個月低。

Ａ股兩市亦走低。上證綜合指數報３２５４點，跌６１點或跌１﹒８６％。深證成份指數報

１２８６１點，跌４３１點或跌３﹒２５％，成交１﹒０４萬億元人民幣，較上日增１２％。



＊中國經濟顯結構性問題＊



國家統計局今早公布中國８月居民消費價格指數（ＣＰＩ）及生產者出廠價格指數（ＰＰＩ

），８月ＣＰＩ按年升２﹒４％，而８月ＰＰＩ則按年下滑２％，兩數據皆符合市場預期。摩根

士丹利經濟學家指，通脹整體符合預期，受食物價格影響而ＣＰＩ下降，而ＰＰＩ因國內復工復

產而收窄。料未來ＰＰＩ降幅會進一步收窄，到第四季或轉正，而ＣＰＩ向下走也明顯看出中國

的貨幣政策開始正常化。不過，ＰＰＩ及ＣＰＩ走向不一，也反映了中國經濟的結構性問題，即

供給好過需求，需求仍偏弱。消費上亦成沙漏型，奢侈品及低端的必需品消費不錯，但中間可選

消費品較弱。



＊美共和黨彤盼對救助計劃投票＊



美國參議院共和黨領袖Ｍｉｔｃｈ ＭｃＣｏｎｎｅｌｌ公開表示，參議院計劃於本周就一

項大幅縮水的共和黨新冠救助議案進行投票，儘管民主黨對此表示反對。據知情人士透露，共和

黨最新提出的議案規模為３０００億美元，遠低於７月公布的１萬億美元。民主黨堅持要求一項

更全面的議案，以進一步刺激經濟並幫助抗疫。白宮談判代表和國會民主黨的幾次磋商均以破裂

結束，雙方在救助金額上的分歧高達２萬億美元。



＊港股失去２４５００點關鍵支持＊



新冠疫情仍為全球經濟最大不明朗因素，阿斯利康藥廠日前急叫停新冠疫苗第三期臨床測試

，而中美關係亦未見緩和，市場憂慮加劇，納指更連跌三日累挫超一成，進入技術性調整範圍。

恆指於本日亦失守２４５００點的關鍵支持，且從技術上看，恆指移動平均匯聚背馳指標

（ＭＡＣＤ）快線和慢線之間的差距在擴大，說明走勢在轉差，料下一步或試下２４２００點。

另外，若以恆生科技指數於９月２日創的高位７９０９點計，科指已錄得五連跌，累跌逾一

成，即也進入技術性調整範圍。而指數於本日形成「十字星」狀，料跌勢在此階段暫喘穩，但不

建議投資者急於買入。（ｆｚ）

