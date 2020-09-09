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即市新聞

09/09/2020 16:47

《盤後部署》科技股繼續挨沽，港股或試下２４２００點

　　《經濟通通訊社９日專訊》隔晚美股假期復市，三大指數齊急跌，科技股繼續遭拋售，恆指
今日借勢低開３２８點，報２４２９５點。阿里巴巴（０９９８８）及油股領跌藍籌，恆指盤中
一度低見２４２１３點，跌４１０點。惟公用股撐市，加上手機股率先轉升，恆指跌幅收窄至
１０３點，全日高見２４５２０點。最終恆指收報２４４６８點，跌１５５點或跌０﹒６３％，
主板成交１２０７﹒６４億元減少１４％。國企指數報９７２８點，跌１０１點或跌１﹒０４％

　　受美股影響，科指本日沽壓仍重，但於七千點見承接，全日跌１０７點或跌１﹒５１％，報
７０１５點，創近一個月低。
　　Ａ股兩市亦走低。上證綜合指數報３２５４點，跌６１點或跌１﹒８６％。深證成份指數報
１２８６１點，跌４３１點或跌３﹒２５％，成交１﹒０４萬億元人民幣，較上日增１２％。
　
＊中國經濟顯結構性問題＊
　
　　國家統計局今早公布中國８月居民消費價格指數（ＣＰＩ）及生產者出廠價格指數（ＰＰＩ
），８月ＣＰＩ按年升２﹒４％，而８月ＰＰＩ則按年下滑２％，兩數據皆符合市場預期。摩根
士丹利經濟學家指，通脹整體符合預期，受食物價格影響而ＣＰＩ下降，而ＰＰＩ因國內復工復
產而收窄。料未來ＰＰＩ降幅會進一步收窄，到第四季或轉正，而ＣＰＩ向下走也明顯看出中國
的貨幣政策開始正常化。不過，ＰＰＩ及ＣＰＩ走向不一，也反映了中國經濟的結構性問題，即
供給好過需求，需求仍偏弱。消費上亦成沙漏型，奢侈品及低端的必需品消費不錯，但中間可選
消費品較弱。
　
＊美共和黨彤盼對救助計劃投票＊
　
　　美國參議院共和黨領袖Ｍｉｔｃｈ　ＭｃＣｏｎｎｅｌｌ公開表示，參議院計劃於本周就一
項大幅縮水的共和黨新冠救助議案進行投票，儘管民主黨對此表示反對。據知情人士透露，共和
黨最新提出的議案規模為３０００億美元，遠低於７月公布的１萬億美元。民主黨堅持要求一項
更全面的議案，以進一步刺激經濟並幫助抗疫。白宮談判代表和國會民主黨的幾次磋商均以破裂
結束，雙方在救助金額上的分歧高達２萬億美元。
　
＊港股失去２４５００點關鍵支持＊
　
　　新冠疫情仍為全球經濟最大不明朗因素，阿斯利康藥廠日前急叫停新冠疫苗第三期臨床測試
，而中美關係亦未見緩和，市場憂慮加劇，納指更連跌三日累挫超一成，進入技術性調整範圍。
恆指於本日亦失守２４５００點的關鍵支持，且從技術上看，恆指移動平均匯聚背馳指標
（ＭＡＣＤ）快線和慢線之間的差距在擴大，說明走勢在轉差，料下一步或試下２４２００點。
　　另外，若以恆生科技指數於９月２日創的高位７９０９點計，科指已錄得五連跌，累跌逾一
成，即也進入技術性調整範圍。而指數於本日形成「十字星」狀，料跌勢在此階段暫喘穩，但不
建議投資者急於買入。（ｆｚ）

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