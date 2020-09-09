  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

09/09/2020 10:45

【英國脫歐】英國今日將公布新法案，或違反國際法破壞貿易談判

　　《經濟通通訊社９日專訊》英國預計將於今日確定脫歐新法案，即《內部市場法案》
（Ｉｎｔｅｒｎａｌ　Ｍａｒｋｅｔ　Ｂｉｌｌ）的細節，北愛爾蘭事務大臣盧柏敦承認該法案
將有限地違反國際法，並可能破壞與歐盟的貿易談判。
　　北愛爾蘭事務大臣盧柏敦周二（８日）發表聲明指，新法案將以明確、有限的方式違反國際
法，並可能只令目前脫歐情況更糟糕，並強調在北愛爾蘭問題上，法案條款能夠確保設在北愛爾
蘭的企業能夠不受限制地進入英國其他地區，無需書面文件。
　　目前英府已證實將於今日公布法案，將包括確保英國與歐盟國家之間的貿易不受束縛，而且
強調北愛爾蘭仍將是英國領土的條款。
　　英府聲明亦聲稱，法案僅是消除《北愛爾蘭議定書》中的分歧，英國仍在與歐盟合作，為愛
爾蘭邊界問題尋求可接受的解決方案。
　　英國內閣辦公室部長戈夫則表示，該法案還將賦予英國政府新權力，推動經濟從疫情衝擊中
復甦，並支持整個英國的企業和社區。
　　另外據英國《金融時報》報道指，英國法律部門負責人喬瓊斯辭職，因為英國計劃挑戰脫歐
協議部分內容而引起爭議。
　　不過歐盟警告如果英國違反脫歐協議，將無法達成貿易協定。（ａｌ）

etnet財經.生活App精明外匯買賣三招「睇圖-比較匯率-預設提示」iOS / Android

返回新聞主頁

最新專題
More
財經熱話09/09/2020
【航空復甦】航班量回升航空股逆市揚　東航五連升累飆17%最威
開市Good Morning09/09/2020
《開市Good Morning》曾永堅：ATMXJ首選阿里巴巴
FOCUS09/09/2020
【FOCUS】疫苗先鋒「臨門撻Q」　新威脅恐慘過肺疫
財經熱話08/09/2020
水中茅台，好飲嗎？（有片）
中國故事08/09/2020
《神州經脈》特朗普再提中美脫勾　中印局勢膠著　外資止六日出逃
香港要聞08/09/2020
【新冠肺炎】陳肇始：放寬食肆每枱最多4人　重開麻雀館及機舖等
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【全新功能】善用etnet App精明外匯買賣三招 投資旅行升學話咁易!

新增「恒生科技指數」成份股

【立即下載】etnet App 連環賞 玩遊戲贏走總值70萬元獎賞！

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金