【英國脫歐】英國今日將公布新法案，或違反國際法破壞貿易談判

《經濟通通訊社９日專訊》英國預計將於今日確定脫歐新法案，即《內部市場法案》

（Ｉｎｔｅｒｎａｌ Ｍａｒｋｅｔ Ｂｉｌｌ）的細節，北愛爾蘭事務大臣盧柏敦承認該法案

將有限地違反國際法，並可能破壞與歐盟的貿易談判。

北愛爾蘭事務大臣盧柏敦周二（８日）發表聲明指，新法案將以明確、有限的方式違反國際

法，並可能只令目前脫歐情況更糟糕，並強調在北愛爾蘭問題上，法案條款能夠確保設在北愛爾

蘭的企業能夠不受限制地進入英國其他地區，無需書面文件。

目前英府已證實將於今日公布法案，將包括確保英國與歐盟國家之間的貿易不受束縛，而且

強調北愛爾蘭仍將是英國領土的條款。

英府聲明亦聲稱，法案僅是消除《北愛爾蘭議定書》中的分歧，英國仍在與歐盟合作，為愛

爾蘭邊界問題尋求可接受的解決方案。

英國內閣辦公室部長戈夫則表示，該法案還將賦予英國政府新權力，推動經濟從疫情衝擊中

復甦，並支持整個英國的企業和社區。

另外據英國《金融時報》報道指，英國法律部門負責人喬瓊斯辭職，因為英國計劃挑戰脫歐

協議部分內容而引起爭議。

不過歐盟警告如果英國違反脫歐協議，將無法達成貿易協定。（ａｌ）

