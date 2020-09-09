《台股攻略－馮偉明》台股今日險守１２６００點

《台股攻略》美股主要指數持續下跌，拖累亞洲股市全面向淡。台股今早（９日）開低走低

，曾一度跌穿１２５００點，及後有買盤趁低收納，跌勢收窄。加權指數收１２﹒６０８點，跌

５４點，成交金額為新台幣２０７８億元。

主要權值股今日普遍下挫。台積電表現弱勢，收新台幣４２７元，跌新台幣４元。大立光在

底位徘徊，收新台幣３５０５元，跌新台幣３５元。鴻海尾市獲買盤入市支持，微升收市，收新

台幣７７﹒９０元，升新台幣０﹒４０元。聯發科跌勢沉重，收新台幣５９５元，跌新台幣

９元，失守新台幣６００元關口。屏幕面板股表現持續做好，群創收新台幣１０﹒１５元，升新

台幣０﹒２７元；而友達今日開低走高，收新台幣１２﹒４０元，升新台幣０﹒６０元。太陽能

相關股份持續獲買盤支持，元晶、達能、國碩及科風升至漲停，茂迪、太極及聯合再生亦升超過

５％，而安集、盈正及系統電則紅盤高收。

美股進入調整時期，短線或有機會出現反彈，投資者可趁反彈作出調整，預料台股短期會於

１２５００至１２７００點附近進行整固。

《富邦銀行（香港）證券研究及產品發展部主管 馮偉明》



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