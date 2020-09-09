  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

09/09/2020 16:49

《台股攻略－馮偉明》台股今日險守１２６００點

　　《台股攻略》美股主要指數持續下跌，拖累亞洲股市全面向淡。台股今早（９日）開低走低
，曾一度跌穿１２５００點，及後有買盤趁低收納，跌勢收窄。加權指數收１２﹒６０８點，跌
５４點，成交金額為新台幣２０７８億元。
　　主要權值股今日普遍下挫。台積電表現弱勢，收新台幣４２７元，跌新台幣４元。大立光在
底位徘徊，收新台幣３５０５元，跌新台幣３５元。鴻海尾市獲買盤入市支持，微升收市，收新
台幣７７﹒９０元，升新台幣０﹒４０元。聯發科跌勢沉重，收新台幣５９５元，跌新台幣
９元，失守新台幣６００元關口。屏幕面板股表現持續做好，群創收新台幣１０﹒１５元，升新
台幣０﹒２７元；而友達今日開低走高，收新台幣１２﹒４０元，升新台幣０﹒６０元。太陽能
相關股份持續獲買盤支持，元晶、達能、國碩及科風升至漲停，茂迪、太極及聯合再生亦升超過
５％，而安集、盈正及系統電則紅盤高收。
　　美股進入調整時期，短線或有機會出現反彈，投資者可趁反彈作出調整，預料台股短期會於
１２５００至１２７００點附近進行整固。
《富邦銀行（香港）證券研究及產品發展部主管　馮偉明》
　
【ｅｔｎｅｔ－Ａｐｐ】精明外匯買賣三招「睇圖－比較匯率－預設提示」
　
立即下載＞＞
ｅｔｎｅｔ財經．生活Ａｐｐ
ｉＯＳ╱Ａｎｄｒｉｏｄ：ｈｔｔｐｓ：╱╱ｂｉｔ﹒ｌｙ╱２ＵＮｂ３ＱＮ
　
ｅｔｎｅｔ　ＭＱ強化版Ａｐｐ
ｉＯＳ╱Ａｎｄｒｉｏｄ：ｈｔｔｐｓ：╱╱ｂｉｔ﹒ｌｙ╱３ｌｊｊＡ９８

etnet財經.生活App精明外匯買賣三招「睇圖-比較匯率-預設提示」iOS / Android

返回新聞主頁

最新專題
More
財經熱話09/09/2020
【航空復甦】航班量回升航空股逆市揚　東航五連升累飆17%最威
開市Good Morning09/09/2020
《開市Good Morning》曾永堅：ATMXJ首選阿里巴巴
FOCUS09/09/2020
【FOCUS】疫苗先鋒「臨門撻Q」　新威脅恐慘過肺疫
財經熱話08/09/2020
水中茅台，好飲嗎？（有片）
中國故事08/09/2020
《神州經脈》特朗普再提中美脫勾　中印局勢膠著　外資止六日出逃
香港要聞08/09/2020
【新冠肺炎】陳肇始：放寬食肆每枱最多4人　重開麻雀館及機舖等
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【全新功能】善用etnet App精明外匯買賣三招 投資旅行升學話咁易!

新增「恒生科技指數」成份股

【立即下載】etnet App 連環賞 玩遊戲贏走總值70萬元獎賞！

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金