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09/09/2020 12:44

【航空復甦】航班量回升航空股逆市揚，東航五連升累飆１７％最威

　
　　《經濟通通訊社記者余嘉欣９日報道》早前熱炒內地逐步恢復國際航班已急漲的航空股，今
日繼續逆市上升。最新內地民航局數據指出，八月航班數量已恢復疫情前的約九成。三大中資航
空股中以東航（００６７０）表現最好，半日漲逾４％；國航（００７５３）升近３％緊隨其後

　
＊國內航空量回升，憧憬十一假期刺激＊
　
　　中資航空股連升五日，東方航空半日升４﹒２３％，報３﹒７元，過去五日累計升幅達
１７﹒４６％；國航升２﹒９５％，報５﹒９３元，五日急漲１１﹒８９％；南方航空
（０１０５５）揚２﹒１６％，報４﹒７３元，五日進帳１３﹒７％。
　　據中國民用航空局副局長崔曉峰表示，於８月尾的國內民航航班量今日超過１﹒３萬班次，
回復至疫情前航班量約九成。同時，他亦指出中國已與近百個參與了「一帶一路」的國家與城市
簽署政府間航空運輸協定，代表中國於疫情期間亦可與部分地區保持客貨運航。
　　另一個間接利好航空股的原因為油價插水。受全球多個國家新冠疫情反覆，經濟復甦前景不
明朗，油價周二（８日）急挫。其中，美國原油期貨瀉７﹒６％，報３６﹒７６美元。布蘭特原
油期貨下滑５﹒３％，報３９﹒７８美元，暫錄五連跌，為６月以來首次跌破４０美元。
　　此外，今年內地「十一」和中秋假期合併，假期長達８天，預料境內旅遊需求量仍大，而且
上半年不少旅遊企業因為疫情損失慘重，將會更加積極部署「十一」黃金周。據內地媒體報道，
線上旅遊購票平台攜程已有４０００多家國內遊旅行社上線數萬款國慶旅遊產品，涵蓋數十個主
題和亞文化領域。
　
＊東南亞旅點疫情反彈，國際線難復甦＊
　
　　不過，全球疫情仍然嚴峻。東南亞疫情反彈，印尼上周連續３天單日新增確診數突破三千宗
；其中在７月３１日起開放峇里島後，當地疫情急劇惡化，截至７日確診數已經超過６２００人
。泰國亦計劃重新開放予國際觀光，但近日當地出現１００天無新冠肺炎本土病例以來的首起本
土案例，將影響開放普吉島的計劃。而澳洲上周亦宣布，延長國際旅遊禁令三個月至今年１２月
１７日為止。
　　鄰近國家尚且未能成功令疫情受控，重災區歐美地區就更難言重新開放國際旅遊。不過三大
中資航空股公司的收入主要來自境內（不包括港澳台地區），因此，「境內遊」的概念仍可以短
炒，長線則宜留待新冠疫苗有更多進展或各地疫情回落再部署。
　
＊本地旅遊氣泡計劃遇阻，國泰動力弱＊
　
　　本地方面，商務及經濟發展局局長邱騰華表示，受累於本港７月新冠肺炎疫情，旅遊氣泡的
商討進度被拖慢，香港與日本和泰國的商討已進入由衞生等專業部門接觸的階段，但雙方仍要考
慮彼此的檢測標準，以及能否互認檢測安排等問題。現時，政府正與１１個國家探討落實旅遊氣
　　國泰（００２９３）亦受惠近日航空股炒復甦，惟本地疫情尚未受控，本月累計升幅落後其
他中資航空股，只有１﹒４３％。今日半日收升０﹒３１％，報６﹒３９元。

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