【航空復甦】航班量回升航空股逆市揚，東航五連升累飆１７％最威



《經濟通通訊社記者余嘉欣９日報道》早前熱炒內地逐步恢復國際航班已急漲的航空股，今

日繼續逆市上升。最新內地民航局數據指出，八月航班數量已恢復疫情前的約九成。三大中資航

空股中以東航（００６７０）表現最好，半日漲逾４％；國航（００７５３）升近３％緊隨其後

。



＊國內航空量回升，憧憬十一假期刺激＊



中資航空股連升五日，東方航空半日升４﹒２３％，報３﹒７元，過去五日累計升幅達

１７﹒４６％；國航升２﹒９５％，報５﹒９３元，五日急漲１１﹒８９％；南方航空

（０１０５５）揚２﹒１６％，報４﹒７３元，五日進帳１３﹒７％。

據中國民用航空局副局長崔曉峰表示，於８月尾的國內民航航班量今日超過１﹒３萬班次，

回復至疫情前航班量約九成。同時，他亦指出中國已與近百個參與了「一帶一路」的國家與城市

簽署政府間航空運輸協定，代表中國於疫情期間亦可與部分地區保持客貨運航。

另一個間接利好航空股的原因為油價插水。受全球多個國家新冠疫情反覆，經濟復甦前景不

明朗，油價周二（８日）急挫。其中，美國原油期貨瀉７﹒６％，報３６﹒７６美元。布蘭特原

油期貨下滑５﹒３％，報３９﹒７８美元，暫錄五連跌，為６月以來首次跌破４０美元。

此外，今年內地「十一」和中秋假期合併，假期長達８天，預料境內旅遊需求量仍大，而且

上半年不少旅遊企業因為疫情損失慘重，將會更加積極部署「十一」黃金周。據內地媒體報道，

線上旅遊購票平台攜程已有４０００多家國內遊旅行社上線數萬款國慶旅遊產品，涵蓋數十個主

題和亞文化領域。



＊東南亞旅點疫情反彈，國際線難復甦＊



不過，全球疫情仍然嚴峻。東南亞疫情反彈，印尼上周連續３天單日新增確診數突破三千宗

；其中在７月３１日起開放峇里島後，當地疫情急劇惡化，截至７日確診數已經超過６２００人

。泰國亦計劃重新開放予國際觀光，但近日當地出現１００天無新冠肺炎本土病例以來的首起本

土案例，將影響開放普吉島的計劃。而澳洲上周亦宣布，延長國際旅遊禁令三個月至今年１２月

１７日為止。

鄰近國家尚且未能成功令疫情受控，重災區歐美地區就更難言重新開放國際旅遊。不過三大

中資航空股公司的收入主要來自境內（不包括港澳台地區），因此，「境內遊」的概念仍可以短

炒，長線則宜留待新冠疫苗有更多進展或各地疫情回落再部署。



＊本地旅遊氣泡計劃遇阻，國泰動力弱＊



本地方面，商務及經濟發展局局長邱騰華表示，受累於本港７月新冠肺炎疫情，旅遊氣泡的

商討進度被拖慢，香港與日本和泰國的商討已進入由衞生等專業部門接觸的階段，但雙方仍要考

慮彼此的檢測標準，以及能否互認檢測安排等問題。現時，政府正與１１個國家探討落實旅遊氣

國泰（００２９３）亦受惠近日航空股炒復甦，惟本地疫情尚未受控，本月累計升幅落後其

他中資航空股，只有１﹒４３％。今日半日收升０﹒３１％，報６﹒３９元。

