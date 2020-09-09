《窩輪豪情－梁業豪》料短浪至少維持至本周末前後

《窩輪豪情》各主要行業類別中，現時超短線（即市至一星期）表現最強者為電訊業、金融

業與公用事業。此外，恆生綜合大型股指數成分股中，超短線投機價值最高的股票現為中華煤氣

（００００３）、信和置業（０００８３）與中國銀行（０３９８８），可用作買入其相關認購

權證或牛證圖利時的參考。至於用作買入相關認沽權證或熊證超短線圖利時應參考的股票，則宜

首選中海油（００８８３）、網易（０９９９９）與華潤醫藥（０３３２０）。

雖然昨晚（８日）美股全面顯著下挫，今早（９日）港股亦應屬低開，很快便見好友大戶大

市維持秩序，阻止跌幅擴大。然而，即市「一浪低於一浪」的局勢未變，大市的反覆幅度亦屬十

分有限。投資者未可安心。科技股開始有趁低吸納盤入市，令科技指數呈偏高約２﹒２５％。其

餘三個主要指數亦均呈偏高，幅度為０﹒７％至１﹒４％不等。相信當前跌浪至少可維持至本周

末前後，本欄擬於本周五（１１日）收市前才為下一輪造好圖利的計劃進行部署，不會急於入市

行動。《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》

（專頁：ｆａｎｓ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）



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