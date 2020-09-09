《古臣周記－古臣》花旗國制裁陰霾未散，「中國芯」不宜博撈底！

《古臣周記》花旗國對神州企業華為嘅打壓進一步延伸至其晶片供應商－－中芯國際

（００９８１）。最新有傳華府正考慮將中芯列入貿易黑名單，原因是中芯同神州軍方有關係。

一旦中芯好似華為咁列入實體清單或黑名單，企業出口原材料比中芯時需要獲得花旗國政府嘅特

別許可。事實上，根據早前花旗國進一步限制華為嘅措施，中芯出貨比華為事實已經受到華府嘅

限制，而今次事件將會對中芯造成更致命嘅衝擊。



＊中芯三分一主要供應商來自花旗國＊



據本地媒體引述彭博數據分析，中芯最主要嘅３０間供應商中，有１０間係來自花旗國，當

中以科林研發（Ｌａｍ Ｒｅｓｅａｒｃｈ）為主要供應商；數量第二多嘅係神州企業，有６間

；而台企有４間，其餘德國、以色列、東瀛國、泡菜國則各有２間。不過當中最大嘅供應商係來

自荷蘭嘅高端半導體設備製造商ＡＳＭＬ，佔咗中芯一成一嘅資本支出。但中芯只係佔咗

ＡＳＭＬ約０﹒１２巴仙嘅收入。所以ＡＳＭＬ唔供貨比中芯可以話影響不大。

而且喺花旗國嘅攔阻之下，中芯舊年向ＡＳＭＬ落單買ＥＵＶ光刻機至今都未能成功。

ＡＳＭＬ獨家供應嘅ＥＵＶ光刻設備，係台積電同三星電子生產７納米產品不可或缺嘅設備。



＊花旗國制裁行動恐令中芯客戶轉單＊



除咗設備供應之外，一旦花旗國出手禁止任何同中芯嘅交易，或中芯因為供應鏈出現咗問題

，中芯原來嘅客戶同市佔都會直接受到衝擊。目前中芯最大嘅３８個客戶中，１３間來自神州，

其中華為係最大客戶，貢獻中芯近一成九嘅收入；有１０間來自寶島；有９間來自花旗國，其中

高通係最大嘅花旗國客戶。

分析指，ＩＣ設計客戶為咗避免出貨疑慮，預料將轉單至台積電、聯電、世界先進、力積電

等寶島代工廠。喺日前花旗國考慮制裁中芯嘅傳聞一出，寶島嘅聯電預期受惠轉單股價當日直接

漲停。除咗中芯受挫之外，對神州過千家ＩＣ設計公司而言都係惡夢，因為佢地唔多唔少長期依

賴呢間神州龍頭晶片代工廠。



＊神州難以升級技術惟影響５Ｇ有限＊



大行高盛預期，花旗國今次針對中芯嘅制裁可能有兩種可能性，第一係全部晶片嘅生產受到

限制，咁樣對公司短期衝擊唔太明顯，反而會因減少先進製程嘅業務同相關研發，提升毛利率，

但長時間影響會逐步擴大，估計未來五年中芯嘅淨利率會下跌３巴仙至四成八。第二種可能就只

係先進製程嘅晶片受限，即使２８納米之前嘅成熟製程仍可以獲得相關需要嘅技術同設備，不過

咁樣亦會令淨利率最多下跌一成四。

富瑞就話，花旗國喺半導體生產設備同和集成電路設計軟件領域，分別佔有逾五成同九成嘅

市佔率，一旦花旗國對呢啲技術實施出口限制，神州將難以升級晶圓製造技術，而且未來或有更

多神州公司被連累。

而瑞信就認為，就算中芯受制裁，亦未必對神州５Ｇ進程造成好大影響，因為中芯目前喺晶

片代工嘅市佔率唔大，而且九成收入都他來自４０納米或以上嘅晶片，呢部分可以有其他廠商可

以取代中芯，而且台積電同聯電亦有發展中國業務，所以對５Ｇ進程影響有限。



＊中芯前景未明朗，現價不宜博撈底＊



由於目前花旗國對中芯嘅行動仲未明朗化，而短期內中美嘅關係非但見唔到有緩和跡象，更

會因為花旗國大選而愈趨緊張，所以最終出台嘅機會都相當大。參考２０１７年中興通訊

（００７６３）因違反聯合國對伊朗同北韓嘅禁運規定，被花旗國實施禁售令嘅制裁，導致中興

都要簽下１１﹒９億美金嘅巨額罰款，今次中芯同樣係關鍵技術同設備受制於花旗國，因此前景

唔太明朗。

而即使中芯股價喺星期一（７日）急跌逾兩成，今年以今仍升約五成六，往績市盈率亦仍有

６０倍，現價真係唔吸引。再加上失去咗製作先進進程晶片嘅憧憬，「中國芯」就同普通晶片佬

無異，神州龍頭嘅位置都危危乎，所以阿臣都係等埋花旗國最新行動再作部署啦。

另外，阿臣認購５手農夫山泉（０９６３３），一手都抽唔到，資金回籠，本周暫時按兵不

動。



表列截至９月９日早上１１時２０分阿臣投資組合表現：



股份 股數 平均買入價（元） 現價（元） 總值（元）

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港股：

ＳＰＤＲ金ＥＴＦ １０股 １０９７﹒００ １４０３﹒００ １４０３０

平安好醫生 ２００股 ５２﹒９０ １０７﹒９０ ２１５８０

阿里巴巴 ２００股 ２１０﹒５０ ２６２﹒２０ ５２４４０

港交所 １００股 ２６４﹒５０ ３６５﹒２０ ３６５２０

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股票市值 ： １２４５７０元

剩餘現金 ： １０８８６９元

組合淨值 ： ２３３４３９元

組合本月收益表現： －３﹒２％（截至上月底止組合淨值：２４１１１２元）

組合累計收益表現： ＋１２２﹒３％（本金１０５０００元計）（２０１６年８月開倉）



＊數據截至９月９日早上１１時２０分

