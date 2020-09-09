《談國論企－黎偉成》民企外企成中國出口主力

《談國論企》中國的對外進出口貿易於２０２０年二季度起有明顯改善，不僅因政府嚴控新

冠狀肺炎ＣＯＶＩＤ－１９惡疫取得良性預期效應，使復工復產內銷和外輸皆能夠逐步有序的復

甦，同樣重要的是民營企業在國策所挺快速發展，明顯提升出口的競爭力，和外商投資企業對中

國的‘引進來’和‘走出去’的改革開放政策發揮到良性的作用。相信中國經濟會在仍須控惡疫

基礎下保持復甦態勢，甚至穩中有進成長。



＊改革開放逾４０年壯大民營經濟＊



從中國海關總署所發布的資料，便可以充分說明改革開放對經濟有日益良深的正面和積極效

益，並可以從兩個重點評釋，特別是（甲）企業的資本結構，特別是（一）民營經濟，於短短

４０年間的迅速的冒起、壯大、擴張和取得難能可貴的成績，此可見之於民企在中國的（１）出

口躍居成為主導力量，於２０２０年１－８月份累計達６﹒０７萬億元（人民幣．下同）的同比

增長達８﹒３％，較全國出口於期內所增的０﹒８％多增凡７﹒５個百分點之普，且於出口總額

１１﹒０５萬億元的佔比高達５４﹒９％，較２０１９年同期的５１﹒２％提升３﹒７個百分點

，明確地穩佔半壁江山。

加上民企的（２）進口３﹒１４萬億元的同比增長８﹒９％，佔比亦達３４﹒９％，遂使（

３）其進出口合共９﹒２１萬億元同比增８﹒５％，佔比４５﹒９％和提升３﹒９個百分點。

民企之能夠在國民經濟扮演如斯重要的角色，當然得到中國堅持逾四個年代的改革開放政策

的重大支持。政府不僅力挺以民營為主的中小微企，更力促以央企為主的國有企業進行改革，逐

步發展為混合企業甚至民企，確實是翻天覆地的良性變化。

但國際間仍有若干質疑中國的民企，甚至認為這與國家有密切聯繫、關係，而在無根無據的

「擔心」與中國民企會影響到其本國的國家安全性，又懷疑會竊取技術和商業機密，實際是「莫

須有」和很可笑之劣思。不要說中國，美國以至歐洲許許多多的企業，特別是大企業和集團，肯

定會與其本國政府有十分密切的關係，如美國的科技、航空航天企業就為該國政府研發和生產導

彈、戰機，為什麼中國的民企不可以？

（二）外商投資企業對中國的對外貿易以及整體經濟，同樣有十分重大的貢獻。外企在

２０２０年１－８月份的進出口累計達７﹒７４萬億元，即使同比回落４﹒３％，但於整體外貿

額度佔比，尚高達３８﹒６％，但較２０１９年同期的４０﹒２％要低。特朗普先從經貿以至近

期全面攬炒中國，不僅對中國資本的企業受壓，在華投資的外企同樣有相當的損失。

再看（三）國有企業，於２０２０年１－８月份的進出口３﹒０２萬億元，同比大幅回落

１３﹒２％，因進口２﹒０８萬億元減幅高達１４﹒４％，反而出口９４４７億元跌幅為

１０﹒５％。



＊高技術高質素高效益商品湧現＊



至於（乙）出口產品的結構，亦有十分重大的改進和提升：（Ｉ）機電產品於２０２０年１

－８月份的外銷額累計達６﹒４７萬億元，同比增長２﹒１％，於整體出口額度的佔比更是高達

５８﹒５％，更為接近六成，上年同期則增５﹒６％和佔５７﹒９％，有逐步向好之概；尤其是

自動數據處理設備及其零部件的出口，於前８個月累計９１４８﹒８億元同比增長８﹒４％，手

機４８８７﹒３億元的升幅為８﹒９％。

重要的是此使（ＩＩ）一般貿易的出口於２０２０年１－８月份累計６﹒５９萬億元同比增

長２﹒５％，使此項的整體進出口１２﹒０９萬億元微升０﹒５％，和於外貿總額佔比

６０﹒３％提升０﹒７個百分點，進口５﹒５萬億元則稍減１﹒７％。這亦可以在相當程度反映

出中國的經濟不斷提質，使所需的高技術、高質量、高效益的商品與服務多產多銷。

凡此，都是十分良性的發展態勢。我對中國經濟前景感到高度信心。

《資深財經評論員 黎偉成》（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）



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