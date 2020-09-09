《午市前瞻》科技股跌勢未止，港股受累料二萬四關有支持

《經濟通通訊社９日專訊》中美關係未見緩和，而美國新一輪財政刺激方案擱淺令市場擔憂

，加上早前軟銀近日買入科技股的認購期權，市場憂慮科技股普遍過高，隔晚美股三大指數錄得

三連跌。港股今早隨外圍低開低開３２８點報２４２９５點，惟舊經濟股、阿里（０９９８８）

及小米（０１８１０）初段跌勢擴大，港股半日最多曾挫４１０點見２４２１３。其後，內地公

布８月通脹率降至２﹒４％合乎市場預期，Ａ股跌勢收窄，加上公用股撐市，港股最終跌幅減少

，半日收報２４３８５點，跌２３８點或跌０﹒９７％，主板成交６８０﹒５８億元。國企指數

報９７２５點，跌１０４點或跌１﹒０６％。恆生科技指數報７０１９點，跌１０４點或跌

１﹒４６％。

Ａ股方面，上證綜合指數午收３２８０點，跌３５點或跌１﹒０７％，成交２２０８﹒８１

億元人民幣。深證成份指數報１２９９９點，跌２９４點或跌２﹒２１％，成交４２９６﹒０９

億元人民幣。

重磅股方面，騰訊控股（００７００）跌０﹒３９％，報５０６﹒５元；友邦保險

（０１２９９）跌１﹒０５％，報８０﹒３５元；匯豐控股（００００５）挫１﹒９７％，報

３２﹒３５元；中國移動（００９４１）無升跌，報５３﹒５５元；香港交易所（００３８８）

跌０﹒５４％，報３６６元。



＊隔晚美科技股再急挫，阿里美團各跌近３％＊



隔晚美科技股再急挫，港科技股普遍跟跌。阿里跌２﹒６７％，報２６２﹒４元；美團點評

（０３６９０）跌２﹒５２％，報２３２元；京東集團（０９６１８）跌３﹒４８％，報

２９４﹒４元；小米集團（０１８１０）跌１﹒３４％，報２２﹒１元；眾安在綫

（０６０６０）跌２﹒２１％，報４４﹒３５元。

蘋果公司９月１５日（下周二）料公布新型ｉＰｈｏｎｅ，手機設備股普遍造好。８月攝像

頭模組銷量按年升近半成的丘鈦科技（０１４７８）升３％，報９﹒２７元；瑞聲科技

（０２０１８）升０﹒８５％，報４７﹒３元；舜宇光學（０２３８２）升０﹒９５％，報

１１７﹒５元；比亞迪電子（００２８５）升１﹒６３％，報３７﹒４５元；高偉電子

（０１４１５）跌２﹒４％，報２﹒８５元。

據外電報道，阿斯利康藥廠（ＡｓｔｒａＺｅｎｅｃａ）叫停新冠肺炎疫苗第三期臨床測試

，競爭對手康希諾（０６１８５）逆市抽高升６﹒４３％，報１８２元。部分生物科技股亦上揚

，公司宣布回購計劃的歌禮製藥（０１６７２），半日升４％報２﹒８６元；康方生物

（０９９２６）升３﹒８７％，報２８﹒２元；維亞生物（０１８７３）升０﹒７１％，報

８﹒４６元；泰格醫藥（０３３４７）升０﹒３７％，報１０９﹒６元。



＊民航班量恢復至疫前九成，東航逆市漲４％＊



據報指中國民航現時每日航班量已回恢復至疫前九成，帶動航空股逆市普揚，中國國航

（００７５３）升２﹒９５％，報５﹒９３元；東方航空（００６７０）升４﹒２３％，報

３﹒７元；南方航空（０１０５５）升２﹒１６％，報４﹒７３元；國泰航空（００２９３）升

０﹒３１％，報６﹒３９元；中銀航空租賃（０２５８８）跌０﹒５％，報５９﹒１５元。

公用股見資金流入。獲大和升評級至持有的中電控股（００００２）升０﹒４％，報

７５﹒４元；中華煤氣（００００３）漲２﹒１５％，報１１﹒４２元；電能實業

（００００６）跌０﹒７１％，報４１﹒９元；港燈（０２６３８）升１﹒４％，報７﹒９８元

；中信里昂維持港鐵（０００６６）遜於大市評級，港鐵跌０﹒６３％，報３９﹒７元。

內地公布８月通脹率降至２﹒４％合乎市場預期，內需股部分逆市上升，農夫山泉

（０９６３３）升２﹒２７％，報３３﹒８５元；海底撈（０６８６２）漲１﹒１７％，報

５２﹒０５元；九毛九（０９９２２）升０﹒８４％，報１６﹒７４元；青島啤酒

（００１６８）升０﹒８７％，報６３﹒８元；澳優（０１７１７）升１﹒９９％，報

１２﹒３２元。



＊黃偉康：傳統股份料有承接，推薦內險股＊



港股踏入９月至今持續走低，主要受累於美股急挫。安里主席兼行政總裁黃偉康向《經濟通

通訊社》表示，港、美兩市的科技股早前均獲熱炒並累計一定升幅，因此現時股價回落作調整屬

合理。他指今早港股主要受累新經濟股與油股，資金續轉向舊經濟股，他形容舊經濟股雖亦錄得

跌勢，但跌幅較新經濟或科技股少，反映傳統股所面對壓力較少。

黃偉康料現時投資者對大市仍處於樂觀的氣氛，傳統股能夠帶來承接，大市短期跌穿

２４０００點機會不大，即使跌穿仍可回彈。他指季結月市場氣氛較謹慎，但於結算日前後港股

會機會重上２４８００點至２５０００點水平。

而黃偉康指現時科技股正在調整，雖納指已錄得約一成跌幅有機會反彈，惟港股或續走低，

仍會有５％至１０％跌幅，因此不建議投資者現時買入相關股份。反而，他建議考慮內險板塊，

認為該板塊基本因素不差，首薦平保（０２３１８），雖受使用新會計計算方式與疫情關係影響

到業績表現，但該股現時市盈率為１０倍，同時亦錄得過大調整，相信有回彈動力，可考慮現價

買入，目標價為之前反彈高位約９１元。

他亦推薦中國太平（００９６６），料該股下半年業績會轉好，而現錄調整亦屬過大，建議

亦可現價買入，料２５０天線約１５﹒３元位置遇阻。（ｊｃ、ｋｓ）

