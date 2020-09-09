《美元走勢－羅明立》美元反彈後料仍會恢復跌勢



最高 最低 東京收市

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美元╱日圓 １０５﹒９９ １０５﹒８７ １０５﹒８８

歐元╱美元 １﹒１７８３ １﹒１７５７ １﹒１７７１

英鎊╱美元 １﹒２９７３ １﹒２９４５ １﹒２９４６

美元╱瑞郎 ０﹒９１８７ ０﹒９１７８ ０﹒９１８２

美元╱港元 ７﹒７５０４ ７﹒７４９８ ７﹒７５００

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《美元走勢》美股三大指數下跌，科技股Ｔｅｓｌａ未被納入標普指數，股價急挫接近兩成

。道指收報２７５００點，跌６３２點或２﹒２５％；標普５００指數收報３３３１點，跌９５

點或２﹒７８％；納指收報１０８４７點，跌４６５點或４﹒１１％。評級機構惠譽表示，隨各

國逐步重啟經濟並解封限制措施，因此將全球經濟預期由６月的收縮４﹒６％向上修訂至收縮

４﹒４％，並向上修正中國及美國的經濟增長預測。

避險需求升溫，美匯指數技術走勢好轉，短線繼續反彈，可能要再試９４水平，現時５０天

線亦逐步下壓至９４，此水平將更為重要，個人認為美元反彈後仍會恢復跌勢。



＊短線投資者可１０６買入日圓＊



日本７月家庭開支按年下跌７﹒６％，跌幅大於市場預期的下跌３﹒７％，為連續第１０個

月出現下跌，前值為下跌１﹒２％。期內，連加班費等人均額外工資，按年大幅減少１６﹒６％

，創自２０１３年１月有紀錄以來的第三大跌幅。日本消費資料疲弱，令市場對第三季經濟表現

並不樂觀。市場避險需求上升，估計會推動沽倉日圓的平倉活動，支持日圓回升，建議短線投資

者於１０６買入日圓，沽出美元，目標１０５，以１０６﹒５０為止損。



方向 入市價 目標位 止蝕

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美元╱日圓 買入日圓 １０６﹒００ １０５﹒００ １０６﹒５０

歐元╱美元 買入歐元 １﹒１７５０ １﹒１８８０ １﹒１６９０

英鎊╱美元 觀 望

美元╱瑞郎 觀 望

美元╱加元 觀 望

澳元╱美元 觀 望

紐元╱美元 觀 望

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《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》



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