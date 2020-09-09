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即市新聞

09/09/2020 15:05

《美元走勢－羅明立》美元反彈後料仍會恢復跌勢


　　　　　　　　　　　　　　最高　　　　　　　最低　　　　　　東京收市　
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　美元╱日圓　　　　１０５﹒９９　　　１０５﹒８７　　　１０５﹒８８
　　　歐元╱美元　　　　１﹒１７８３　　　１﹒１７５７　　　１﹒１７７１
　　　英鎊╱美元　　　　１﹒２９７３　　　１﹒２９４５　　　１﹒２９４６
　　　美元╱瑞郎　　　　０﹒９１８７　　　０﹒９１７８　　　０﹒９１８２
　　　美元╱港元　　　　７﹒７５０４　　　７﹒７４９８　　　７﹒７５００
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　《美元走勢》美股三大指數下跌，科技股Ｔｅｓｌａ未被納入標普指數，股價急挫接近兩成
。道指收報２７５００點，跌６３２點或２﹒２５％；標普５００指數收報３３３１點，跌９５
點或２﹒７８％；納指收報１０８４７點，跌４６５點或４﹒１１％。評級機構惠譽表示，隨各
國逐步重啟經濟並解封限制措施，因此將全球經濟預期由６月的收縮４﹒６％向上修訂至收縮
４﹒４％，並向上修正中國及美國的經濟增長預測。
　　避險需求升溫，美匯指數技術走勢好轉，短線繼續反彈，可能要再試９４水平，現時５０天
線亦逐步下壓至９４，此水平將更為重要，個人認為美元反彈後仍會恢復跌勢。
　
＊短線投資者可１０６買入日圓＊
　
　　日本７月家庭開支按年下跌７﹒６％，跌幅大於市場預期的下跌３﹒７％，為連續第１０個
月出現下跌，前值為下跌１﹒２％。期內，連加班費等人均額外工資，按年大幅減少１６﹒６％
，創自２０１３年１月有紀錄以來的第三大跌幅。日本消費資料疲弱，令市場對第三季經濟表現
並不樂觀。市場避險需求上升，估計會推動沽倉日圓的平倉活動，支持日圓回升，建議短線投資
者於１０６買入日圓，沽出美元，目標１０５，以１０６﹒５０為止損。
　
　　　　　　　　　　　方向　　　　入市價　　　　　　目標位　　　　　　　止蝕　
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　美元╱日圓　　買入日圓　　１０６﹒００　　　１０５﹒００　　　１０６﹒５０
　　　歐元╱美元　　買入歐元　　１﹒１７５０　　　１﹒１８８０　　　１﹒１６９０
　　　英鎊╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱瑞郎　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱加元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　澳元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　紐元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
《亨達國際金融投資聯席董事　羅明立》
　
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