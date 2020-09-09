農夫山泉符合快速納入要求，將於９月２２日納入恒生綜合指數

《經濟通通訊社９日專訊》恆指公司表示，由於農夫山泉（０９６３３）符合恆生綜合指數
的快速納入規則要求，相關指數的成分股將於９月２１日（星期一）收市後有下列變動，並於９
月２２日（星期二）起生效。
農夫山泉將被納入恆生綜合指數、恆生綜合行業指數－必需性消費、恆生綜合大型股指數、
恆生綜合大中型股指數，以及恆生消費品製造及服務業指數。（ｂｉ）
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