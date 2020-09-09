《小傳日記》花旗魚缸三連吐，香江科技齊齊倒

《小傳日記》神州同花旗國關係未見緩和，而花旗國新一輪財政刺激方案擱淺令「孖屐」擔

憂，加上早前軟銀買入科技佬嘅認購期權，「孖屐」好驚科技佬估值過高，隔晚美股三大指數連

跌三日。香江魚缸今朝隨外圍低開３２８點報２４２９５點，舊經濟佬、阿里（０９９８８）及

小米（０１８１０）開波無耐跌勢擴大，魚缸半日最多曾挫４１０點見２４２１３。其後，神州

公布８月通脹率降至２﹒４巴仙符合市場預期，Ａ場跌幅繼續收窄，美股三大期貨都倒升，帶動

魚缸踢翻上嚟。但無奈「孖屐」氣氛依然麻麻哋，因為美金指數上翻９３水平，以及花旗國１０

年期國債收益率上揚，亞太「孖屐」又普遍低收，最終香江魚缸收報２４４６８點，跌１５５點

或跌近１巴仙，主板成交１２０７﹒６４億銀少咗１４巴仙。國企指數報９７２８點，跌１０１

點或跌１巴仙。恆生科技指數報７０１５點，跌１０７點或跌近２巴仙。

Ａ場方面，上證綜合指數收報３２５４點，跌６１點或跌近２巴仙。深證成份指數報１２８

６１點，跌４３１點或跌逾３巴仙，總成交１０３６３﹒１２億人仔。

重磅藍戰士方面，ＡＩＡ（０１２９９）軟唔夠１巴仙，報８１﹒０５銀；大笨象（０００

０５）跌近１巴仙，報３２﹒７銀；神州移動（００９４１）升近１巴仙，報５３﹒８５銀；生

發發（００３８８）跌唔夠１巴仙，報３６７﹒６銀。



＊科指跌唔停科技佬悲鳴，發佈會在即手機佬得益＊



花旗國魚缸經歷咗一個勞工假期後，復市第一日繼續插水，科技佬都無運行，納指更係跌到

技術性調整區。外圍氣氛唔好，有港版納指稱科指錄五連跌，香江嘅科技佬都要繼續趴低。阿里

巴巴（０９９８８）唔見逾２巴仙，報２６３﹒２銀；美團點評（０３６９０）挫近３巴仙，報

２３２銀；小米（０１８１０）下滑超１巴仙，報２２﹒１銀；京東（０９６１８）趴低３巴仙

，報２９５﹒６銀；ＱＱ（００７００）腳軟１巴仙，報５０４銀。

噚晚蘋果公司就話將於花旗國時間下個星期二（１５日）舉行Ａｐｐｌｅ Ｅｖｅｎｔ，手

機孖寶瑞聲科技（０２０１８）及舜宇光學（０２３８２）率先轉升，兩者齊收升１巴仙，分別

報４７﹒３銀及報１１７﹒４銀；其他手機佬都唔酋，丘鈦科技（０１４７８）上月攝像頭模組

銷量按年大漲近半成，彈起２巴仙，報９﹒１６銀；富智康（０２０３８）持平，報０﹒９１銀

；高偉電子（０１４１５）走低超２巴仙，報２﹒８５銀。



＊魚缸Ｋｅｅｐ住沉公用佬醒神，民航量「給力」飛機佬招積＊



香港魚缸Ｋｅｅｐ住潛，孖屐驚驚走佬到公用佬避難！今日煤氣（００００３）就威水啦，

仲做埋最強藍戰士，收市炒高近３巴仙，報１１﹒４６銀。而比大和升咗評級到持有嘅中電（０

０００２）就彈起近１巴仙，報７５﹒６銀；港燈（０２６３８）起哄近２巴仙，報８銀；電能

實業（００００６）起飛唔夠半巴仙，報４２﹒２５銀。而港鐵（０００６６）就無升跌，報３

９﹒９５銀。

有報道話神州民航依加每日航班量已經回復反去疫情爆發前九成，令到飛機佬都開心逆市起

飛！東航（００６７０）叻叻炒高近５巴仙，報３﹒７１銀；南航（０１０５５）起哄近４巴仙

，報４﹒８銀；神州國航（００７５３）彈起近２巴仙，報５﹒８７銀。不過國泰（００２９３

）就潛水近半巴仙，報６﹒３５銀；首都機場（００６９４）都唔見逾３巴仙，報５﹒０２銀。



＊對手被叫停康希諾得勝；確診數字少零售地產笑＊



外電報道話，阿斯利康藥廠叫停咗新冠肺炎疫苗第三期臨床測試。原來喺米字國一項研究中

有個志願者出現不明原因疾病同嚴重不良反應。仲聯合８間同樣研究緊新型肺炎疫苗藥廠發表聲

明，承諾會做晒三個階段嘅人體測試後，先向監管機構申請將疫苗推出市面。神州嘅康希諾生物

（０６１８５）都有研發疫苗，今日炒高近７巴仙幫對手贈慶，報１８２﹒３銀。歌禮製藥（０

１６７２）嚟緊有計劃回購一成股份，抽高逾５巴仙，報２﹒８９銀。其他生科佬個別發展，信

達生物（０１８０１）同藥明生物（０２２６９）碌低近１巴仙，報５７﹒１銀同１７８﹒６銀

；維亞生物（０１８７３）跳逾２巴仙，報８﹒５８銀。

消息話，香江今日新增約６宗新冠肺炎確診個案，是連續兩日錄得單位數字。政府同緊１１

個國家探討落實旅遊氣泡。憧憬旅遊業復甦，卓悅（００６５３）飛起近２６巴仙，報０﹒１９

銀；Ｉ﹒Ｔ（００９９９）鏟高逾３％，報０﹒９９銀。疫情受惠股港視（０１１３７）回氣挫

近６巴仙，報１０﹒０８銀。磚頭佬輕輕跑贏大市，領展（００８２３）升６格，報６３銀；九

置（０１９９７）跳逾１巴仙，報３１﹒７５銀；新地（０００１６）起哄升近１巴仙，報１０

０﹒１銀。請請！



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