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即市新聞

09/09/2020 11:23

《真知灼見－溫灼培》英國似正向無協議下脫歐，鎊或試１﹒２美元

　　《真知灼見》眾所周知，英國與歐盟的「脫歐」談判一直無進展，而現在距離年底的「脫歐
」過渡期時間已所剩無幾。當大家都關心英國會如何選擇其前路之際，周一（７日）英國首相約
翰遜突然定出，１０月１５日的歐盟大會將是與歐盟就「脫歐」談判的最後期限；並揚言倘若於
當天或之前英國不能與歐盟達成「自由貿易協議」，這樣就不應再奢望日後可與歐盟在此問題上
達成協議，屆時英國與歐盟便應各自走各自的路。明顯地，英國是在威脅說，要在離開歐盟後還
可免關稅進入歐洲單一市場，否則一拍兩散。
　
＊脫歐消息甚利淡，英鎊本周持續跌＊
　
　　筆者認為英國的要求實在有點貪心。離開歐盟後不用擔當歐盟任何責任，又想要繼續享受單
一市場的好處，世間怎能兩全其美？事實上，英國的要求歐盟也是永遠不能滿足。試想，如歐盟
容許英國這樣做，相信所有歐盟成員國也將選擇脫離歐盟好了。似乎英國最終也是會選擇在無協
議下「脫歐」！
　　另外，《金融時報》周日報道，英國政府正計劃於本周三（１０日）立法，意圖推翻約翰遜
於去年１０月簽署的部分「脫歐」協議條款，當中包括北愛爾蘭的邊境問題。倘屬事實，這樣相
信英國將更難與歐盟再就「脫歐」問題上談判下去。而歐盟亦已警告，如英國連先前達成的協議
也推翻，日後就不用再談。上述消息十分利淡，也解釋了英鎊自踏入本周起一直在跌的原因。
　
＊約翰遜似將國運作賭注＊
　
　　技術上英鎊首個支持位為１﹒３０（美元．下同），但現在已明顯跌穿。筆者對英鎊的分析
相當簡單：如英國願意延「脫歐」過渡期（當然愈長愈好），由於這一來英國將甚麼也沒改變，
料英鎊可保持於１﹒３０元之上。相反，如英國選擇今年底正式「脫歐」，不論有協議或無協議
，筆者預期英鎊均有機會下試１﹒２０元甚至更低。歐盟為保團結及為了自保，筆者不相信歐盟
會放過英國，也不會給予英國任何理想條件離開。所以英國的選擇基本上就只有「留歐」或「脫
歐」（延「脫歐」過渡期可被視為英國有機會「留歐」），並不存在有協議或無協議之分別。
　　由於英國受疫情影響大受打擊，其經濟根本上已再難承受「脫歐」帶來的衝擊。這是市場，
包括筆者在內一直認為英國會延「脫歐」過渡期的原因，這可從過去英鎊匯價上升中反映一二。
但現在看來，似乎約翰遜是要把英國國運作賭注威逼歐盟；這做法可謂相當不智。發展如何，還
看約翰遜此舉是否只屬談判技巧，還是他真要英國於年底離開歐盟。
《恆生銀行首席市場策略員　溫灼培》
（筆者電郵：ｅｎｒｏｌｌ＠ｈａｎｇｓｅｎｇ﹒ｃｏｍ）
　
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