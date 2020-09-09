《保險智衛－余栢堅》提前準備，助子女追尋理想

《保險智衛》今個新學年，香港學生因疫情的關係經歷了一個與別不同的開學日，學生們暫

時仍要以網上形式上課至九月底。縱然外在的學習環境未如理想，升學的競爭卻不會暫停，疫情

期間父母與子女共同體驗如何停課不停學，除了付出愛心及時間，父母們還可以怎樣幫助子女成

就學業，籌劃未來？



＊把握時間，早著先機＊



香港致力普及教育，為所有合資格學生提供學前教育資助及十二年中小學免費教育，除非家

長特別要求子女入讀私立或直資學校，否則可以利用這十多年的時間為子女預備專上教育費用。

市場上有不少分紅保險計劃提供不同儲蓄年期的選擇，只須供款數年，然後讓資金在保單內滾存

增值，到子女升讀大學時便可儲備好一筆資金應付教育需要。

分紅保單價值一般由由保證的現金價值，以及非保證的周年紅利及特別紅利所組成，利用分

紅保險計劃作儲蓄工具，回報比其他沒有保證成分的投資工具相對穩定；有些保險公司更設有專

業投資團隊，根據計劃的投資目標，為客戶爭取較高潛在回報。分紅保單的設計不斷演進，一些

保單在提取部分保單價值作升學用途後不會中斷，保單餘下價值的滾存能力有機會繼續應付子女

將來置業首期、創業甚至退休的需要。



＊為父母延續承諾，獎賞孩子學習成就＊



現時一些儲蓄保險計劃還可選擇額外保障成分，除了為被保人提供人壽保障外，還可以附加

父母身故保費豁免權益，即萬一供款期內父母（保單權益人）不幸身故，保險公司便會豁免基本

計劃將來的保費直至被保人達到指定歲數，以減低教育儲蓄目標受到的影響。另外，有些保單亦

會提供額外獎賞，以表揚在學術上有指定傑出成就的被保學生，例如就讀小學時獲得校際比賽冠

軍、中學派位獲派第一志願；踏入大學階段時獲全球首十間大學取錄、公開考試取得優異成績等

。到適當時候，父母可將保單權益人轉給子女，將財富傳承，如該保單可無限次轉換被保人，財

富更可以不斷滾存，無限傳承。

教育開支可以動輒幾十萬，海外升學預算更可能上百萬，如果越早成立教育儲備，便能有更

長的年期讓儲備滾存並獲得潛在回報，滾存效應的影響可能超乎你想像！有足夠的儲備，無論子

女有何理想，你也可以全力支持！

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險建議。富衛及其聯系公司或各自的董事或僱員並不就資料的準確性、完整性或是適合任何特定

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了解清楚、分析和比較從而找出合適的保險產品。請參閱相關產品小冊子及保單條款以了解完整

保單條款、不保事項及主要風險。讀者應根據自己在本文章包含之任何產品或服務的需要，尋求

適當之專業保險意見。《富衛香港及澳門首席產品總監 余栢堅》

