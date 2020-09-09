《嬈望大中華－彭藹嬈》今年中國ＧＤＰ增長和人民幣匯率走勢預測

《嬈望大中華》隨著新冠肺炎個案回落，國內需求回升，中國經濟已開始並應能持續復甦。

因此該行將第三季度ＧＤＰ增長預測上調至按年增加２﹒５％，將年底美元兌人民幣預測上調至

６﹒７０。然而，中國經濟面臨的最大風險仍然是科技戰。



＊國內需求推動＊



最近的數據顯示，中國內需上升，創造更多的就業機會。雖然該行估計失業率仍然高企於

７％水平，但已從疫情高峰期的１０％的頂峰回落。由於中國新冠肺炎疫情有緩和之勢，政府現

允許跨省旅行，有助於支持零售及就業。來自製造業和非製造業ＰＭＩ的新訂單也有所增加。



＊除了淨出口，今年第三季度ＧＤＰ增長需更多推動力＊



７月工業利潤按年增長１９﹒６％。儘管該行預計低廉的能源成本會帶來部分利潤增長，但

該數據還暗示ＧＤＰ的增長速度也可能會加快。

第三季度的ＧＤＰ增長將不再如第二季度時依賴８﹒８％的淨出口增長，而上季的經濟增長

主要是進口非常疲軟的結果。在第三季度，該行預計進口增長將隨著國內需求一同回升，淨出口

將不再是經濟增長的唯一推動力。



＊修訂ＧＤＰ預測＊



由於經濟數據勝於預期，該行將２０２０年三季度ＧＤＰ按年增長預測從０﹒５％上調至

２﹒５％。可是，因為科技戰有機會升級，２０２０年第四季度的經濟按年增長將由５％下調至

４％。２０２０年全年ＧＤＰ預測將從之前的０﹒５％提高到０﹒７％。



＊新冠肺炎對中國未來發展的影響＊



為了控制疫情，由於地域廣闊，加上政府傾向儘早採取「封城」措施而並非觀望態度，國內

不時有城市需要被封鎖，並要遵守嚴格的社交隔離措施。

同時，在香港，科學家證實一名男子到歐洲旅行後再次確診新冠肺炎，為全球首宗有紀錄的

二次感染個案。這意味著單次疫苗注射可能無法阻止第二次感染，尤其是現已放寬旅遊限制。

中國亦已允許跨省旅行，這意味著中國可能需要開發幾種不同疫苗才能有效控制新冠肺炎疫情。



＊預計美元兌人民幣將為６﹒７＊



由於美元迅速走軟，該行之前的預測超越預期。無論誰美國總統大選花落誰家，美元走勢將

持續疲軟。從現在到年底，人民幣匯率進一步走強的機會比持平高。

該行將２０２０年底匯率預測從６﹒９７修訂為６﹒７０。

《ＩＮＧ銀行大中華首席經濟師 彭藹嬈》

