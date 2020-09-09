本地股逆市揚，港股收跌１５５點收報２４４６８點，科指守七千點

《經濟通通訊社９日專訊》美股勞動節假期後復市，科技股跌勢未止，加上美國政府新財政

刺激方案仍然未通過，利淡美股氣氛，三大指數再度大跌，拖累港股大幅低開３２８點，或

１﹒３４％，報２４２９５，其後高位沽盤增加，大市跌勢復現，曾插４１０點，低見

２４２１３，為８月７日以來低位。之後美股納指期貨亞洲時段反彈，大市跌幅曾收窄至僅

１０３點，高見２４５２０，已為盤中高位，之後復見走弱，最終港股收報２４４６８，跌

１５５點或跌０﹒６３％，主板成交１２０７﹒６４億元減少１４％。國企指數報９７２８，跌

１０１點或跌１﹒０４％。恆生科指七千點大關失而復得，收報７０１５點，跌１０７點或跌

１﹒５１％；五連跌累挫８９４點或１１﹒３％。

滬深股市今日拾級而下，上證綜指報３２５４，跌６１點或跌１﹒８６％；深證成指報

１２８６１，跌４３１點或跌３﹒２５％。兩市全日成交１０３６４億元，按日成交增加

１２﹒１％，再度突破萬億關口。

藍籌股大致受壓。野村續予友邦（０１２９９）「中性」評級，收軟０﹒１８％，報

８１﹒０５元；港交所（００３８８）軟０﹒１１％，報３６７﹒６元；匯控（００００５）跌

０﹒９１％，報３２﹒７元；建行（００９３９）挫１﹒６１％，報５﹒５元；工行

（０１３９８）跌０﹒６８％，報４﹒３９元。中資電訊股造好，中移動（００９４１）升

０﹒５６％，報５３﹒８５元；中聯通（００７６２）升１﹒３１％，報５﹒４２元。

蒙牛乳業（０２３１９）跌３﹒９９％，報３６﹒０５元；為表現最差藍籌。



＊ＡＴＭＸｊ齊向下，憧憬疫情受控莎莎見半年高＊



隔晚納指插４﹒１％，連累恆生科指今早最低曾見過６９０６，挫３％，科技相關股份無運

行。騰訊（００７００）跌０﹒８８％，報５０４元；北水昨日淨流走逾１３億元的美團

（０３６９０））跌２﹒５２％，報２３２元；小米（０１８１０）跌１﹒３４％，報２２﹒１

元；同系的金山軟件（０３８８８挫３﹒６３％，報３７﹒２元；京東集團（０９６１８）跌

３﹒０８％，報２９５﹒６元；阿里巴巴（０９９８８）跌２﹒３７％，報２６３﹒２元；網易

（０９９９９）跌２﹒２６％，報１４２﹒８元；眾安在線（０６０６０）跌３﹒６４％，報

４３﹒７元；微盟（０２０１３）跌３﹒６９％，報１１﹒４８元。

消息指，本港新增約６宗新型肺炎確診個案。憧憬疫情受控及社交限制放寬，本地股走強，

煤氣（００００３）獲大和升評級至「持有」，收升２﹒５％，報１１﹒４６元；九置

（０１９９７）升１﹒１１％，報３１﹒７５元；中電控股（００００２）升０﹒６７％，報

７５﹒６元。莎莎（００１７８）曾見半年高，收市仍飆７﹒３５％，報１﹒４６元；卓悅

（００６５３）曾急飆８５％，收升２５﹒８３％，報０﹒１９元。政府正與１１個國家探討落

實旅遊氣泡概念。專業旅運（０１２３５）乾升３０﹒７７％，報０﹒２５５元；東瀛遊

（０６８８２）升１６﹒６７％，報０﹒４５５元。



＊憧憬黃金周，航空股繼續反彈＊



據報指中國民航現時每日航班量已回恢復至疫前九成，加上憧憬「十﹒一」黃金周帶旺旅遊

業，航空股續向好，國航（００７５３）漲１﹒９１％，報５﹒８７元；東航（００６７０）揚

４﹒５１％，報３﹒７１元；南航（０１０５５）揚３﹒６７％，報４﹒８元；中國民航信息網

絡（００６９６）升３﹒７２％，報１６﹒７４元。惟北京首都機場（００６９４）跌

３﹒０９％，報５﹒０２元；國泰航空（００２９３）跌０﹒３１％，報６﹒３５元。

紐約期隔晚油價急挫，布油再度失守４０美元大關。Ｆ三星原油期（０３１７５）跌

５﹒８２％，報２﹒５２６元，盤中最低見２﹒５１元創近三個月低；Ｆ三星原油期

（０３１７５）跌３﹒２１％，報２﹒５９６元。三桶油亦走低，中石油（００８５７）跌

０﹒７８％，報２﹒５３元；中石化（００３８６）跌１﹒７２％，報３﹒４２元；中海油

（００８８３）跌１﹒８１％，報８﹒１５元。



＊特斯拉概念股急瀉，比亞迪挫逾４％＊



電動車生產商特斯拉未能躋身標指成份股，隔晚股價急瀉，收報３３０﹒２１美元，下瀉

２１﹒１１％，為歷來最大單日跌幅。在港上市的相關概念股亦回吐，比亞迪（０１２１１）跌

４﹒０６％，報７９﹒１５元；贛鋒鋰業（０１７７２）跌１﹒４５％，報３７﹒４元；比亞迪

電子（００２８５）升１﹒２２％，報３７﹒３元。其他車股方面，長汽（０２３３３）

１﹒３８％，報９﹒２７元；集團獲中金及中銀上調目標價至１１﹒５元，評級為跑贏大市和買

入。

物管股弱勢未改，時代鄰里（０９９２８）挫２﹒３２％，報１０﹒１元；永升生活服務

（０１９９５）挫３﹒９５％，報１５﹒５６元；保利物業（０６０４９）下滑２﹒１８％，報

６５元；中海物業（０２６６９）跌１﹒３４％，報６﹒６１元。大和發表報告，指出上半年普

遍內地物管公司業績達標，建議趁回調買入，行業首選碧桂園服務（０６０９８）及雅生活

（０３３１９），均給予「買入」的評級，目標價分別為６０元和５３﹒８元。碧桂園服務跌

０﹒３９％，報５０﹒４５元；雅生活服務跌１﹒１１％，報３５﹒７元。（ｃａ）

