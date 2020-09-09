《鍾之日記》美股暴跌，疫苗遇挫，魚缸倒退

《鍾之日記》９月９日，香港天氣：陰。香江魚缸：跌。祖國股市：跌。



隔晚美股暴跌，納指三個交易日最深暴跌逾１０％，進入技術分析定義的「技術調整」。交

銀國際研究部主管洪灝指，美股其實早就脫離了地心引力，脫離了基本面，納指的這１０％暴跌

，前六大之前漲幅最高的股票，蘋果、微軟、谷歌、亞馬遜、特斯拉和臉書貢獻了６０％的跌幅

。

中美角力持續升溫，美國制裁華企的行業範圍再有擴闊跡象，除本月１５日華為禁令升級外

，美國方面宣布９月底前再對中國新疆的六家公司實施暫扣令，其中三家來自棉花、紡織和服飾

行業，一家為電腦零件行業，兩家為髮制品行業，並擬將新疆出產的棉花、紡織品和蕃茄納入限

制產品範圍。

中澳關係亦急速轉差，澳洲最後兩名駐華記者因被中國國安部門約談，日前在澳洲使領館保

護下離開中國，而在中國官媒工作的一名澳籍女主播成蕾目前正被中國當局扣查。中國外交部發

言人趙立堅於今日「爆料」，澳洲情報部門曾於６月搜查四名中國記者住所，搜查對象包括新華

社和中新社記者，且澳方沒有給出理由也沒有歸還物品。

香江魚缸今早大幅低開３２８點，曾插４１０點，低見２４２１３點，為８月７日以來低位

。美股納指期貨亞洲時段反彈，大市跌幅收窄，恆指收報２４４６８，跌０﹒６３％，成交

１２０７億元減少１４％。



＊通脹數據符預期Ａ場仍瀉，創業板成交創新高＊



隨著南方洪澇災害的影響漸褪去，食品價格上漲勢頭減弱，內地８月ＣＰＩ同比漲幅回落至

２﹒４％，符合預期。８月ＰＰＩ同比降幅進一步收窄至２％，亦與預期一致。分析指，ＣＰＩ

向下ＰＰＩ向上，反映出後疫情時代中國經濟面臨的結構性問題，即供給改善優於需求復甦，需

求整體依然偏弱。向正常化回歸的貨幣政策，沒必進一步收緊而將更多取決於經濟基本面。

Ａ場今日拾級而下，滬綜指今早開市即失三千三，收市跌１﹒８６％，報３２５４﹒６３點

；科技股集中的深市更成重災區，深綜指跌３﹒２２％，創業板指更急瀉４﹒８％。

投資者散貨套現，外資今淨賣出近３７﹒６億元人民幣Ａ股。兩市全日成交１０３６４億元

人民幣，按日成交增加１２﹒１％，再度突破萬億關口。其中，深市創業板成交４０２２億元，

創歷史新高。



＊阿斯利康疫苗叫停，康希諾幸續升＊



正當俄羅斯研發的全球首支新冠肺炎疫苗「史普尼克Ｖ」正進入正軌，為民眾接種進行得如

火如荼之際，另一邊的英國製藥巨頭卻傳出測試接種參與者出現不良反應，令外界再次質疑快速

研發疫苗的功效及安全性。

英國製藥巨頭阿斯利康（Ａｓｔｒａ Ｚｅｎｅｃａ）上月剛開始的新冠肺炎疫苗第三期臨

床測試已緊急宣告暫停全球試驗，因第三期臨床測試參與者現嚴重不良反應。事件引發９家全球

主要疫苗製造藥企聯署聲明，包括強生、輝瑞、賽諾菲、及莫德納、阿斯利康等，誓言將接種者

安全放在第一位，在走完最終階段臨床測試、證明安全有效之前，不會申請上市或緊急使用授權

。

消息拖累早前獲生產授權的康泰生物（深：３００６０１）今早股價盤中一度觸及跌停。雖

然康泰生物午後回應指，是次案例只是研發過程中的小問題，屬正常現象，因此並不影響公司與

阿斯利康合作的推進，惟康泰生物股價仍不見起息，全日瀉１６﹒５７％。

不過，正在俄羅斯進行疫苗「Ａｄ５－ｎＣｏｖ」三期試驗的康希諾（０６１８５）反因競

爭減少而落鑊，股價全日急升６﹒６％。有份研發疫苗的復星醫藥（０２１９６）軟１﹒４％。



＊蘋果新品惹憧憬，南韓晶片停供華為＊



蘋果公司宣布下周二（１５日）舉行線上發布會，市場預料將發布新款ｉＰｈｏｎｅ。據日

媒報道，蘋果本月中旬在有限規模上開始初步生產５Ｇ ｉＰｈｏｎｅ，並將延遲的時間由數個

月縮短至數周，預計將於本月底至下月初逐漸開始大量生產。

今次蘋果的活動公告沒有典型的發布會內容暗示標語，但媒體邀請函上寫著「時光飛逝」，

暗示今次發布會將與Ａｐｐｌｅ Ｗａｔｃｈ有關，而不是最新ｉＰｈｏｎｅ。而《彭博》報道

指，新款ｉＰｈｏｎｅ要到下月才會推出。

不過，在科技股崩跌下，蘋果新品或成近期少數利好，手機股今日跑贏大市，丘鈦科技（

０１４７８）升１﹒８％，「手機孖寶」瑞聲（０２０１８）、舜宇（０２３８２）雙雙升０﹒

９％。

另一方面，華為公司四面楚歌，南韓傳媒最新報道三星電子和ＳＫ Ｈｙｎｉｘ從９月１５

日起停止向華為供應晶片。而美國政府早前已宣布９月１５日起，晶片製造商必須獲得美國批准

，才能將使用美國技術和軟件製造的產品出售給華為。除了南韓企業，華為此前證實，台積電也

將９月１５日斷供。

晶片股近全線捱沽，上海復旦（０１３８５）挫３﹒２％，中芯國際（００９８１）跌２％

，華虹半導體（０１３４７）亦軟１﹒２％。



＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形

式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出

投資決定，如因相關建議招致損失，概與《經濟通》、編者及作者無涉。

