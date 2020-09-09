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即市新聞

09/09/2020 17:00

《鍾之日記》美股暴跌，疫苗遇挫，魚缸倒退

　　《鍾之日記》９月９日，香港天氣：陰。香江魚缸：跌。祖國股市：跌。

　　隔晚美股暴跌，納指三個交易日最深暴跌逾１０％，進入技術分析定義的「技術調整」。交
銀國際研究部主管洪灝指，美股其實早就脫離了地心引力，脫離了基本面，納指的這１０％暴跌
，前六大之前漲幅最高的股票，蘋果、微軟、谷歌、亞馬遜、特斯拉和臉書貢獻了６０％的跌幅

　　中美角力持續升溫，美國制裁華企的行業範圍再有擴闊跡象，除本月１５日華為禁令升級外
，美國方面宣布９月底前再對中國新疆的六家公司實施暫扣令，其中三家來自棉花、紡織和服飾
行業，一家為電腦零件行業，兩家為髮制品行業，並擬將新疆出產的棉花、紡織品和蕃茄納入限
制產品範圍。
　　中澳關係亦急速轉差，澳洲最後兩名駐華記者因被中國國安部門約談，日前在澳洲使領館保
護下離開中國，而在中國官媒工作的一名澳籍女主播成蕾目前正被中國當局扣查。中國外交部發
言人趙立堅於今日「爆料」，澳洲情報部門曾於６月搜查四名中國記者住所，搜查對象包括新華
社和中新社記者，且澳方沒有給出理由也沒有歸還物品。
　　香江魚缸今早大幅低開３２８點，曾插４１０點，低見２４２１３點，為８月７日以來低位
。美股納指期貨亞洲時段反彈，大市跌幅收窄，恆指收報２４４６８，跌０﹒６３％，成交
１２０７億元減少１４％。

＊通脹數據符預期Ａ場仍瀉，創業板成交創新高＊

　　隨著南方洪澇災害的影響漸褪去，食品價格上漲勢頭減弱，內地８月ＣＰＩ同比漲幅回落至
２﹒４％，符合預期。８月ＰＰＩ同比降幅進一步收窄至２％，亦與預期一致。分析指，ＣＰＩ
向下ＰＰＩ向上，反映出後疫情時代中國經濟面臨的結構性問題，即供給改善優於需求復甦，需
求整體依然偏弱。向正常化回歸的貨幣政策，沒必進一步收緊而將更多取決於經濟基本面。
　　Ａ場今日拾級而下，滬綜指今早開市即失三千三，收市跌１﹒８６％，報３２５４﹒６３點
；科技股集中的深市更成重災區，深綜指跌３﹒２２％，創業板指更急瀉４﹒８％。
　　投資者散貨套現，外資今淨賣出近３７﹒６億元人民幣Ａ股。兩市全日成交１０３６４億元
人民幣，按日成交增加１２﹒１％，再度突破萬億關口。其中，深市創業板成交４０２２億元，
創歷史新高。
　　
＊阿斯利康疫苗叫停，康希諾幸續升＊

　　正當俄羅斯研發的全球首支新冠肺炎疫苗「史普尼克Ｖ」正進入正軌，為民眾接種進行得如
火如荼之際，另一邊的英國製藥巨頭卻傳出測試接種參與者出現不良反應，令外界再次質疑快速
研發疫苗的功效及安全性。
　　英國製藥巨頭阿斯利康（Ａｓｔｒａ　Ｚｅｎｅｃａ）上月剛開始的新冠肺炎疫苗第三期臨
床測試已緊急宣告暫停全球試驗，因第三期臨床測試參與者現嚴重不良反應。事件引發９家全球
主要疫苗製造藥企聯署聲明，包括強生、輝瑞、賽諾菲、及莫德納、阿斯利康等，誓言將接種者
安全放在第一位，在走完最終階段臨床測試、證明安全有效之前，不會申請上市或緊急使用授權

　　消息拖累早前獲生產授權的康泰生物（深：３００６０１）今早股價盤中一度觸及跌停。雖
然康泰生物午後回應指，是次案例只是研發過程中的小問題，屬正常現象，因此並不影響公司與
阿斯利康合作的推進，惟康泰生物股價仍不見起息，全日瀉１６﹒５７％。
　　不過，正在俄羅斯進行疫苗「Ａｄ５－ｎＣｏｖ」三期試驗的康希諾（０６１８５）反因競
爭減少而落鑊，股價全日急升６﹒６％。有份研發疫苗的復星醫藥（０２１９６）軟１﹒４％。

＊蘋果新品惹憧憬，南韓晶片停供華為＊
　　
　　蘋果公司宣布下周二（１５日）舉行線上發布會，市場預料將發布新款ｉＰｈｏｎｅ。據日
媒報道，蘋果本月中旬在有限規模上開始初步生產５Ｇ　ｉＰｈｏｎｅ，並將延遲的時間由數個
月縮短至數周，預計將於本月底至下月初逐漸開始大量生產。
　　今次蘋果的活動公告沒有典型的發布會內容暗示標語，但媒體邀請函上寫著「時光飛逝」，
暗示今次發布會將與Ａｐｐｌｅ　Ｗａｔｃｈ有關，而不是最新ｉＰｈｏｎｅ。而《彭博》報道
指，新款ｉＰｈｏｎｅ要到下月才會推出。
　　　不過，在科技股崩跌下，蘋果新品或成近期少數利好，手機股今日跑贏大市，丘鈦科技（
０１４７８）升１﹒８％，「手機孖寶」瑞聲（０２０１８）、舜宇（０２３８２）雙雙升０﹒
９％。
　　另一方面，華為公司四面楚歌，南韓傳媒最新報道三星電子和ＳＫ　Ｈｙｎｉｘ從９月１５
日起停止向華為供應晶片。而美國政府早前已宣布９月１５日起，晶片製造商必須獲得美國批准
，才能將使用美國技術和軟件製造的產品出售給華為。除了南韓企業，華為此前證實，台積電也
將９月１５日斷供。
　　晶片股近全線捱沽，上海復旦（０１３８５）挫３﹒２％，中芯國際（００９８１）跌２％
，華虹半導體（０１３４７）亦軟１﹒２％。

　　＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形
　　　　　　　式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出
　　　　　　　投資決定，如因相關建議招致損失，概與《經濟通》、編者及作者無涉。

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