  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

10/09/2020 09:39

《廣匯論勢－鄭廣復》長短線講多無謂，作出反應最實際

　　《廣匯論勢》市場分析員經常被問到的問題是：「（短線╱長線）邊個位可以買╱沽？」、
「揸╱沽咗，（短線╱長線）邊個位可以溝貨？」，甚或「跌到咩位可以買？」╱「升到咩位可
以沽？」，或是：「依家追唔追得過（揸╱沽？）」。分析員一般會回答：「如果係短線就……
，長線就……。」亦有分析員神答：「跌到ＸＸ位就可以買」（筆者會補上一個止蝕位。）
　　還記得筆者在２０１０年重返金融市場，擔任金匯分析員時，有經紀頭對於我建議的止蝕位
有點不滿，因為與市價太近（少於５０點子），理由是很容易中止蝕。這應該也是不少投資者感
到疑惑的。後來我解釋，止蝕位距離市價少於５０點子，是因為止蝕位只著重其有效性，而非價
格本身，假設上升╱下跌１０點子已經代表趨勢逆轉，點解仲要輸多４０點子先離場？結果那個
經紀頭亦接受了我的解釋，至於是否跟就不得而知，畢竟，投資是很個人的。
　
＊勿將短線操作污名化＊
　
　　關於上述問題，一般大眾都有個錯覺。就是短線一定是投機、非理性、隨意及不關注經濟基
本面；長線才是投資、理性、有紀律及與經濟基本面同步，彷彿短線就是魔鬼，長線才是天使，
但只要細想一下，當你有長線投資的想法時，是否會忽視短期不利因素，認為自己不是短線炒賣
，何須理會短期的市場嘈音？
　　然而，所有長線趨勢均由短線趨勢延續而來，周期性或歷史高低位亦是不經不覺地在某一刻
形成，問題在於投資者需要多久才發現趨勢已經逆轉，若你認同價格走在經濟前先，則觀察技術
形態可以較早發覺趨勢改變，否則，當你以經濟基本面去判斷時，至少會等待ＧＤＰ連續兩個季
度收縮，才敢認同基本面轉差，然而才會考慮改變投資策略吧？然而，屆時許多投資者又會認為
沽貨最佳時機已過，結果立定心腸同佢鬥長命！
　
＊止蝕行動永無太遲＊
　
　　我有一兒時好友，今年初回澳洲，並打算持有匯豐收息，大大話話一年收４０幾萬港銀，過
退休生活應該很寫意。結果匯豐在４月１日宣布唔派息，如意算盤打唔響，匯豐股價當天裂口低
開，收報３９﹒９５元，我建議他沽出五成匯豐股份，他的回答令我非常失望，他說：「依家沽
貨遲咗啦！」之後匯豐股價曾多次升上４０元以上，６月８日曾高見４１﹒４元，但在９月９日
收報３２﹒７元。計一計，匯豐取消派發普通股每股０﹒２１美元股息，算港匯為７﹒８５好未
？每股股息才１﹒６４８５港元，假如在４０元沽貨，３５元補回都絕對好過收息多多聲！
　　所以，止蝕永遠唔會有太遲。各位若看過《孖展風雲》（Ｍａｒｇｉｎ　Ｃａｌｌ）這套戲
，最值得看的是最後一段，扮演老闆一角的謝洛美．艾朗斯（Ｊｅｒｅｍｙ　Ｉｒｏｎｓ）說的
一段話。大意是：危機不斷重複，我們無能為力，無法控制、停止、減慢其速度，或甚改變它
，我們只能作出反應。做對了，我們將有回報，做錯了，我們就被丟到路旁！因此，投機也好，
投資也好；短線也好，長線也好，能否獲得回報或避開危機，重點是何時採取行動。
　　筆者有幸再次擔任《經濟通》與《樂天證券香港》合辦的免費外匯講座講師，９月１６日將
會分享外匯操作心得，有興趣可於以下網址報名：
ｈｔｔｐｓ：╱╱ｗｗｗ﹒ｓｅｃ﹒ｒａｋｕｔｅｎ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ╱ｆｒｅｅ－ｓｅｍｉｎａ


《資深外匯評論員　鄭廣復》
（ｆｘｗ３３３３＠ｇｍａｉｌ﹒ｃｏｍ）

【ｅｔｎｅｔ－Ａｐｐ】精明外匯買賣三招「睇圖－比較匯率－預設提示」
　
立即下載＞＞
ｅｔｎｅｔ財經．生活Ａｐｐ
ｉＯＳ╱Ａｎｄｒｉｏｄ：ｈｔｔｐｓ：╱╱ｂｉｔ﹒ｌｙ╱２ＵＮｂ３ＱＮ
　
ｅｔｎｅｔ　ＭＱ強化版Ａｐｐ
ｉＯＳ╱Ａｎｄｒｉｏｄ：ｈｔｔｐｓ：╱╱ｂｉｔ﹒ｌｙ╱３ｌｊｊＡ９８

etnet財經.生活App精明外匯買賣三招「睇圖-比較匯率-預設提示」iOS / Android

返回新聞主頁

最新專題
More
中國故事10/09/2020
【無米之炊】華為下周停產晶片現窘況　回顧美國政府制裁三招
剖析天下10/09/2020
拆解「後安倍時代」　日本投資攻略
剖析天下10/09/2020
疫情未緩　印度經濟難樂觀
中國故事09/09/2020
《神州經脈》8月CPI和PPI符預期　美國制裁恐再擴A場下挫
香港要聞09/09/2020
【新冠肺炎】聶德權：普及檢測計劃延長3天至下周一
財經熱話09/09/2020
《笑傲缸湖》估中科指ETF收市價，袋走禮券慢慢嘆!
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【全新功能】善用etnet App精明外匯買賣三招 投資旅行升學話咁易!

新增「恒生科技指數」成份股

【立即下載】etnet App 連環賞 玩遊戲贏走總值70萬元獎賞！

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金