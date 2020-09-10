《廣匯論勢－鄭廣復》長短線講多無謂，作出反應最實際

《廣匯論勢》市場分析員經常被問到的問題是：「（短線╱長線）邊個位可以買╱沽？」、

「揸╱沽咗，（短線╱長線）邊個位可以溝貨？」，甚或「跌到咩位可以買？」╱「升到咩位可

以沽？」，或是：「依家追唔追得過（揸╱沽？）」。分析員一般會回答：「如果係短線就……

，長線就……。」亦有分析員神答：「跌到ＸＸ位就可以買」（筆者會補上一個止蝕位。）

還記得筆者在２０１０年重返金融市場，擔任金匯分析員時，有經紀頭對於我建議的止蝕位

有點不滿，因為與市價太近（少於５０點子），理由是很容易中止蝕。這應該也是不少投資者感

到疑惑的。後來我解釋，止蝕位距離市價少於５０點子，是因為止蝕位只著重其有效性，而非價

格本身，假設上升╱下跌１０點子已經代表趨勢逆轉，點解仲要輸多４０點子先離場？結果那個

經紀頭亦接受了我的解釋，至於是否跟就不得而知，畢竟，投資是很個人的。



＊勿將短線操作污名化＊



關於上述問題，一般大眾都有個錯覺。就是短線一定是投機、非理性、隨意及不關注經濟基

本面；長線才是投資、理性、有紀律及與經濟基本面同步，彷彿短線就是魔鬼，長線才是天使，

但只要細想一下，當你有長線投資的想法時，是否會忽視短期不利因素，認為自己不是短線炒賣

，何須理會短期的市場嘈音？

然而，所有長線趨勢均由短線趨勢延續而來，周期性或歷史高低位亦是不經不覺地在某一刻

形成，問題在於投資者需要多久才發現趨勢已經逆轉，若你認同價格走在經濟前先，則觀察技術

形態可以較早發覺趨勢改變，否則，當你以經濟基本面去判斷時，至少會等待ＧＤＰ連續兩個季

度收縮，才敢認同基本面轉差，然而才會考慮改變投資策略吧？然而，屆時許多投資者又會認為

沽貨最佳時機已過，結果立定心腸同佢鬥長命！



＊止蝕行動永無太遲＊



我有一兒時好友，今年初回澳洲，並打算持有匯豐收息，大大話話一年收４０幾萬港銀，過

退休生活應該很寫意。結果匯豐在４月１日宣布唔派息，如意算盤打唔響，匯豐股價當天裂口低

開，收報３９﹒９５元，我建議他沽出五成匯豐股份，他的回答令我非常失望，他說：「依家沽

貨遲咗啦！」之後匯豐股價曾多次升上４０元以上，６月８日曾高見４１﹒４元，但在９月９日

收報３２﹒７元。計一計，匯豐取消派發普通股每股０﹒２１美元股息，算港匯為７﹒８５好未

？每股股息才１﹒６４８５港元，假如在４０元沽貨，３５元補回都絕對好過收息多多聲！

所以，止蝕永遠唔會有太遲。各位若看過《孖展風雲》（Ｍａｒｇｉｎ Ｃａｌｌ）這套戲

，最值得看的是最後一段，扮演老闆一角的謝洛美．艾朗斯（Ｊｅｒｅｍｙ Ｉｒｏｎｓ）說的

一段話。大意是：危機不斷重複，我們無能為力，無法控制、停止、減慢其速度，或甚改變它

，我們只能作出反應。做對了，我們將有回報，做錯了，我們就被丟到路旁！因此，投機也好，

投資也好；短線也好，長線也好，能否獲得回報或避開危機，重點是何時採取行動。

筆者有幸再次擔任《經濟通》與《樂天證券香港》合辦的免費外匯講座講師，９月１６日將

會分享外匯操作心得，有興趣可於以下網址報名：

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《資深外匯評論員 鄭廣復》

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