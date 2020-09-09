  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

09/09/2020 16:45

【大國博弈】王毅將赴俄羅斯出席上合組織會議，並訪問蒙古國等

　　《經濟通通訊社９日專訊》中國外交部發言人趙立堅今日宣布，應俄羅斯外長拉夫羅夫、哈
薩克斯坦外長特列烏別爾季、吉爾吉斯斯坦外長艾達爾別科夫、蒙古國外長恩赫泰旺邀請，國務
委員兼外長王毅將於明日（１０日）起至下周三（１６日）赴俄羅斯出席上海合作組織成員國外
長理事會會議，訪俄期間將出席中俄印外長午餐會。並對俄羅斯、哈薩克斯坦、吉爾吉斯斯坦、
蒙古國進行訪問。（ｗｌ）

etnet財經.生活App精明外匯買賣三招「睇圖-比較匯率-預設提示」iOS / Android

返回新聞主頁

最新專題
More
中國故事09/09/2020
《神州經脈》8月CPI和PPI符預期　美國制裁恐再擴A場下挫
香港要聞09/09/2020
【新冠肺炎】聶德權：普及檢測計劃延長3天至下周一
財經熱話09/09/2020
《笑傲缸湖》估中科指ETF收市價，袋走禮券慢慢嘆!
財經熱話09/09/2020
【航空復甦】航班量回升航空股逆市揚　東航五連升累飆17%最威
開市Good Morning09/09/2020
《開市Good Morning》曾永堅：ATMXJ首選阿里巴巴
FOCUS09/09/2020
【FOCUS】疫苗先鋒「臨門撻Q」　新威脅恐慘過肺疫
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【全新功能】善用etnet App精明外匯買賣三招 投資旅行升學話咁易!

新增「恒生科技指數」成份股

【立即下載】etnet App 連環賞 玩遊戲贏走總值70萬元獎賞！

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金