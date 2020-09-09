【大國博弈】王毅將赴俄羅斯出席上合組織會議，並訪問蒙古國等

《經濟通通訊社９日專訊》中國外交部發言人趙立堅今日宣布，應俄羅斯外長拉夫羅夫、哈
薩克斯坦外長特列烏別爾季、吉爾吉斯斯坦外長艾達爾別科夫、蒙古國外長恩赫泰旺邀請，國務
委員兼外長王毅將於明日（１０日）起至下周三（１６日）赴俄羅斯出席上海合作組織成員國外
長理事會會議，訪俄期間將出席中俄印外長午餐會。並對俄羅斯、哈薩克斯坦、吉爾吉斯斯坦、
蒙古國進行訪問。（ｗｌ）
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