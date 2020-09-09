【聚焦數據】中國８月ＰＰＩ同比降幅收窄至２％，符合預期

《經濟通通訊社９日專訊》國家統計局公布，２０２０年８月份，全國工業生產者出廠價格

（ＰＰＩ）同比下降２％，符合預期，降幅較７月收窄０﹒４個百分點；環比則上漲０﹒３％。

工業生產者購進價格同比下降２﹒５％，環比上漲０﹒６％。

１－８月ＰＰＩ同比去年同期下降２％，工業生產者購進價格下降２﹒７％。（ｗｌ）

