《投資智慧－鄧聲興》創夢天地（１１１９）夥騰訊發展雲遊戲業務

《投資智慧》創夢天地（０１１１９）上半年平均月活躍用戶達１﹒４２億，創新高。休閒

遊戲用戶及廣告收入增長是最大驅動力，變現能力進一步提升。創夢主要在自主渠道及第三方發

行渠道（應用程序商店、社交網絡平台等）發行第三方授權遊戲及自研遊戲。旗下大部分遊戲均

可供免費下載，並透過銷售遊戲虛擬物品而獲得收益，亦會在遊戲及遊戲內用戶社區中投放各類

廣告以產生收益。上半年，收益１５﹒９億元（人民幣、下同），增加１１﹒２％，當中，廣告

收入飆升２５％；遊戲內購及廣告收入分別佔比８７﹒２％及１２﹒６％。以去年盈利計，現價

市盈率約１５﹒５倍，於手遊股中屬吸引水平。另外，創夢整體淨利潤１﹒４８億元、經調整後

是１﹒２５億元，較去年下半年環比持平。雖然期內的資產負債率４０％，比去年底３５﹒２％

上升，主因今年初發行了可轉債，整體財政狀況在健康水平。



值得留意，集團獲得第二大股東騰訊（００７００）兩位副總裁姚曉光及陳宇，加入成為非

執行董事和戰略委員會成員，有利雙方在未來戰略發展。創夢天地與騰訊雲早前公布，合作發展

雲遊戲。創夢天地旗下多款遊戲亦已啟動雲化測試。雙方將研發直播互動等新型娛樂場景，進一

步拓展擴終端及跨場景的遊戲內容服務，有助開拓雲遊戲產業的前景。

《銳升證券聯合創辦人及首席執行官 鄧聲興》



（筆者為證監會持牌人士及筆者未持有上述股份）



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