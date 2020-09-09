《拆局麒想－林嘉麒》港視大數據技術值錢，未來多方計劃有憧憬

《拆局麒想》香港政府進一步放寬疫情下的限制，早前受惠疫情的股份下跌也不足為奇。香

港電視（０１１３７）近期由高位１３﹒４８元開始調整，近日公布８月的營運數據令股份再度

下跌。８月份平均每日訂單數量由７月份的３６３００單，下降９﹒４％至８月的３２９００單

，月訂單總商品交易額（ＧＭＶ）亦由６﹒２億元，下跌至５﹒３６億元，跌幅１３﹒５％。消

息拖累股價連跌多日，但數據不是差，可留意每月活躍使用者透過手機應用程式由７月的１４３

萬人次，增加至１４８﹒８萬人次，透過網站使用的７月份１４５萬人次，升至８月份的１５２

萬人次，實際使用量仍然增加。或許投資者擔心的問題是，疫情過後，使用量減少，公司仍可有

賺錢嗎？



首先，公司上半年訂單總商品交易額為２７﹒５億元，按年增加１１３﹒６％，成功令公司

扭虧為盈，賺１﹒０９億元。確實，８月的ＧＭＶ有下跌，惟公司預計下半年ＧＭＶ目標定於

２８億至３０億元之間。即是，下半年有輕微增長，以上半年ＧＭＶ與盈利比較，此業務下半年

繼續有賺錢問題應不大。公司曾提到，疫情過後，香港消費者會否完全放棄網購而重返實體店呢

？一方面，公司認為疫情並沒有「改變」消費者的行為，疫情只是「加速」了消費者本身已經轉

向的購物習慣。值得留意的是，今年上半年ＨＫＴＶｍａｌｌ新增客戶只佔ＧＭＶ約１６﹒３％

；公司大部分的生意增長，都來自２０１９年或之前吸納的舊客戶，證明了客戶的黏貼度。



另一方面，香港電視的潛力在於其「數碼生態系統」。公司下半年有多個創新計劃。其中之

一個計劃是數據共享庫「Ｏｐｅｎ Ｄａｔａ Ｂａｎｋ」。公司營運了五年以上，作為香港本

土最大的網上購物平台，大數據豐富，尤其是進入盈利階段，其數據庫絕對值錢。公司正籌備數

據共享庫，將香港市場獨有的電子商貿平台上的資料，包括銷售交易、用戶流量、物流及倉庫數

據等，開放予特定界別人士，相信在商業上價值不菲。另一計劃是增設外賣功能。現時每日瀏覽

ＨＫＴＶｍａｌｌ的用戶約有２５萬名，公司計劃連結各區小店、餐廳與ＨＫＴＶｍａｌｌ客戶

，推送不同優惠，相信ＨＫＴＶｍａｌｌ客戶的忠誠度，發展外賣生意將會是公司未來一大新的

收入來源。



過去香港一度不被認為可以發展網購，大家一落街，貨品隨手可得，而且物流成本貴。網購

發展成功只會在地大物博，運輸成本低的城市發展，香港電視經驗的成功屬於全球僅有。公司由

「網上超市」發展到「網上商場」，在商業模式、市場推廣、經營策略、大數據分析、系統發展

、倉存設計、各種自動化系統的選擇和安裝、以至最後一哩送貨車隊管理等項目，累積了豐富和

務實的知識和經驗，這是世界各地傳統零售業，甚至部分網購平台所缺乏的。公司計劃進軍海外

及全球市場，將知識、經驗和工程技術，尤其是自行開發的整套軟件系統輸出全球，幫助各地傳

統超市或零售商以最短時間成功進入網上零售世界，發展為系統整合提供者（Ｓｙｓｔｅｍ

Ｉｎｔｅｇｒａｔｏｒ）。公司未來可透過輸出經驗和技術，發展海外網上購物商場，尤其是發

達城市。相信香港電視不單是一隻網上購物股這樣簡單，其大數據庫、平台技術、以至營運經驗

相當值錢，加上未來多方面計劃配合，估計扭虧為盈只是第一步，未來發展空間仍然相當大，值

得分注長線吸納。《宏滙資產管理董事及投資策略總監 林嘉麒》



＊筆者並無持有上述股份



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