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即市新聞

11/09/2020 18:23

《權證紅盤－朱紅》恒指會下試牛證重貨區嗎？

　　《權證紅盤》今天（１１日）大市成交額只有９６０億元，是一個月以來最低，顯示投資者
入市意欲不高。近來一眾科技股高位調整，也減弱了不少投資者的入市信心，近期流入相關科技
股的輪證資金相對８月底、９月頭減少了一些，反而筆者發現資金卻持續在恆指牛證累積。

　　從今年８月起，恆指的高低波幅在２４２００－２５８００點上落，近日恆指又跌回
２４２００點附近，從８月３１日的高位計，下跌６％或１６００點。恆指牛證的街貨量持續累
積，那麼恆指有機會下試牛證重貨區嗎？

　　恆指牛熊比例上升至３０：７０，屬於近期少見，恆指牛證２３５００－２４２００點的總
街貨量超過８０００張期指合約，基本每１００點都約有１０００張期指合約。按過去經驗，當
某區域的恆指牛證或熊的街貨開始累積，恆指或有機會移向該區域，投資者要留意。另一方面，
恆指熊證的重貨區則集中在２５０００－２５１００點，約９２０張期指合約。

　　如看好恆指，可留意恆指牛證６４３６５，收回價２３９５０點，２０２３年２月到期，實
際槓桿３９倍。如看淡恆指，可留意恆指熊證６５４３３，收回價２４９００點，今年
１２月到期，實際槓桿４１倍。《中銀國際股票衍生產品部董事　朱紅》
　
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