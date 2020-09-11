《權證紅盤－朱紅》恒指會下試牛證重貨區嗎？

《權證紅盤》今天（１１日）大市成交額只有９６０億元，是一個月以來最低，顯示投資者

入市意欲不高。近來一眾科技股高位調整，也減弱了不少投資者的入市信心，近期流入相關科技

股的輪證資金相對８月底、９月頭減少了一些，反而筆者發現資金卻持續在恆指牛證累積。



從今年８月起，恆指的高低波幅在２４２００－２５８００點上落，近日恆指又跌回

２４２００點附近，從８月３１日的高位計，下跌６％或１６００點。恆指牛證的街貨量持續累

積，那麼恆指有機會下試牛證重貨區嗎？



恆指牛熊比例上升至３０：７０，屬於近期少見，恆指牛證２３５００－２４２００點的總

街貨量超過８０００張期指合約，基本每１００點都約有１０００張期指合約。按過去經驗，當

某區域的恆指牛證或熊的街貨開始累積，恆指或有機會移向該區域，投資者要留意。另一方面，

恆指熊證的重貨區則集中在２５０００－２５１００點，約９２０張期指合約。



如看好恆指，可留意恆指牛證６４３６５，收回價２３９５０點，２０２３年２月到期，實

際槓桿３９倍。如看淡恆指，可留意恆指熊證６５４３３，收回價２４９００點，今年

１２月到期，實際槓桿４１倍。《中銀國際股票衍生產品部董事 朱紅》



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