《缸邊嫺談－黃惠嫺》疫下網購帶動快遞需求，快遞物流企業收入升

《缸邊嫺談》上星期，一宗增持股份的消息帶動快遞物流板塊出現明顯異動，因持有圓通速

遞國際（０６１２３）６４﹒７５％股份的母公司圓通速遞股份有限公司（滬：６００２３３）

以每股１７﹒４０６元人民幣，轉讓３﹒７９億股（約１２％股權）予阿里巴巴（０９９８８）

，增持完成後阿里巴巴於圓通速遞股份有限公司持有的股權將達到２２﹒５％，成為公司第二大

股東；雙方並同時簽訂戰略合作協議，共同推進於快遞物流、航空貨運、國際網絡及供應鏈、數

字化技術等方面的協同合作和優勢互補，增強雙方客戶服務能力及全球化拓展能力。

除上述相關消息外，近日亦有傳已在美國上市的中概股百世集團和中通快遞擬來港作第二上

市，消息未經確實。市場消息更指出，中通快遞考慮於今年第四季度回流在香港上市，預計集資

約２０億美元。



＊電商網購深受歡迎，帶動物流快遞業發展＊



互聯網的出現改變了消費者的購物模式，而近年網購的盛行，亦加速了物流快遞行業的發展

。根據中國國家郵政局數據顯示，內地快遞業務量由２０１３年的９１﹒９億件，增加至

２０１９年的６３５﹒２億件，較２０１８年同比增長２５﹒３％；而２０１９年內地快遞業務

收入達７４９７﹒８億元人民幣，較２０１８年同比增長２４﹒２％。

從現實情況看，快遞業對電商網購的貨件處於高度依賴的程度。近年來電商網購的滲透率不

斷提高，惟高速增長時期已過，目前其增長空間及速度均已逐步穩定下來，與此同時內地快遞量

的增速亦出現逐年放緩的跡象。

但在新冠肺炎疫情之下，人群減少聚集及外出的防疫模式，加速了消費模式由線下轉為線上

，成為近期快遞量增長的誘因。疫情進一步強化了居民的線上消費習慣，在疫情防控常態化的背

景下，預期品牌零售商將持續加強線上基礎設施的搭建，未來線上消費仍會保持增長。

在疫市中，根據中國國家郵政局於２０２０年８月１２日發布的統計數據，今年１至７月，

內地快遞業務量完成４０８﹒２億件，較去年同期３３０﹒１億件增長２３﹒６６％，同時，亦

超過２０１７年全年４００﹒６億件的業務量。

現時疫情有所減退，而消費作為拉動內地經濟的「第一馬車」，繼續受到國策支持。

２０２０年３月１３日，中國國家發展改革委等２３個部門聯合發布《關於促進消費擴容提質加

快形成強大國內市場的實施意見》；其後，中國商務部於３月１８日介紹了針對鼓勵消費、釋放

消費潛能擬採取的措施。不久，內地還將迎來十一國慶黃金周、中秋節、雙十一光棍節及聖誕節

等黃金消費高峰期，相信屆時電商網購紀錄或會再創新高，加上消費向線上遷移的趨勢加快，對

快遞物流的需求或會明顯增加，建議可多留意快遞物流板塊未來的增長。

《工銀亞洲證券業務部分析員 黃惠嫺》



＊筆者為證監會持牌人士，並無持有上述股份或與快遞物流相關的股份



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