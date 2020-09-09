【新冠肺炎】聶德權：普及檢測計劃延長３天至下周一

《經濟通通訊社９日專訊》公務員事務局局長聶德權表示，經檢視最近兩天普及社區檢測計

劃的檢測數目、經驗及市民需要後，決定再延長計劃３天，至下周一（１４日）結束，其中５７

間檢測中心會於本月１２－１４日繼續運作。（ｃｌ）

