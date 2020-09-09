《日入而息》百勝中國暗盤收跌近３％，普及檢測計劃延長至下周一

《今天重點》﹡百勝中國（０９９８７）暗盤收報４００元，每手蝕６００元

﹡農夫山泉（０９６３３）符合快速納入要求，將於９月２２日納入恆生綜合

指數

﹡美領事館壽臣山物業接納一標書，交易料於今年底完成

﹡傳出售以色列流動通訊商股權，長和：將續尋找適當時機出售

﹡聶德權稱普及檢測計劃延長３天至下周一



《即日市況》﹡本地股逆市揚，港股收跌１５５點收報２４４６８點，科指守七千點



《深滬股市》﹡美制裁範圍擬再擴，滬指收跌１﹒９％創板挫４﹒８％



《美元匯價》﹡美元反彈後料仍會恢復跌勢；歐元最新報１﹒１７６５╱６７，日圓最新報

１０６﹒１３╱１４



《公司資訊》﹡中國賽特（００１５３）八項清盤呈請獲撤回，一宗仍續於下月舉行聆訊

﹡創業集團（０２２２１）斥６１１萬元人民幣悉數增持湖南廚餘公司後擬整

間出售

﹡華融金融（００９９３）續循環貸款，涉四千萬美元

﹡匯豐在中國正式成立金融科技服務公司，年底前開業

﹡北控城市資源（０３７１８）中標江門市環衛項目，合約總值１５﹒６５億

元人民幣

﹡騰訊雲為中銀證券建造中國首個券商「私有雲」

﹡農夫山泉（０９６３３）符合快速納入要求，將於９月２２日納入恆生綜合

指數

﹡香港生命科學（０８０８５）下周一起除牌

﹡毅興行（０１０４７）料全年虧損不少於６００萬元

﹡中關村科技租賃（０１６０１）發行資產支持證券，發行總規模為５﹒７４

億人幣

﹡騰訊（００７００）微信將在對話框全量上線「搜一搜」功能

﹡樂享互動（０６９８８）公司所有收入來自國內版微信和抖音

﹡復星醫藥（０２１９６）自主研發新冠檢測試劑盒被列入世衛應急使用清單



《國企紅籌》﹡華潤集團表示「十四五」期間將投資福建１千億元人民幣

﹡五礦地產（００２３０）收購天津億嘉合股權及五礦地產湖南增資完成

﹡中國中冶（０１６１８）表示張兆祥擬因工作變動辭任公司副董事長



《神州民企》﹡三一國際（００６３１）附屬發五億元人民幣超短期融資券



《中國要聞》﹡大灣區綠色金融聯盟成立，突破跨境綠色資產交易

﹡胡春華稱堅定不移推動更高水平對外開放

﹡農業部表示允許返鄉下鄉人員和當地農民合建自住房

﹡深圳啟動銀行專項外債結匯試點，招行完成首批境內貸款

﹡銀保監就償付能力監管規則執行情況開展行業自查

﹡上海發布餐飲服務單位公筷公勺服務規範

﹡８月ＣＰＩ和ＰＰＩ符預期，美國制裁恐再擴Ａ場下挫

﹡中國駐歐盟使團團長張明表示習近平將視頻出席中歐峰會

﹡銀保監料對保險資金投資的債轉股投資計劃分類管理



《寶島快訊》﹡台股收跌０﹒４％，胡錫進指中國將制裁訪台美國官員



《其他消息》﹡譚得志被控發表煽動文字等，不准保釋延至１１月再審

﹡鄭若驊稱三權分立常用於主權國家，不適用於香港特區

﹡世邦魏理仕委任黃新明為大中華區估值及戰略顧問部主管

﹡新巴工會表示周日被捕車長車速符合道路要求

﹡深股通額度全日流走近９億元；滬股通額度全日流走６﹒６億元，陸股通流

出近３８億

﹡台灣當局表示今早偵獲多架大陸戰機飛入西南空域應變區

﹡保就業第二期周日截止，暫收１４﹒１萬名僱主申請

﹡美領事館壽臣山物業接納一標書，交易料於今年底完成

﹡Ｔｈｅ Ｇｒｅａｔ Ｒｏｏｍ指疫情過後靈活辦公空間成趨勢

﹡日本ＳＢＩ控股或成首家撤出香港的日本大型金融機構



《新冠肺炎》﹡至少７大學月中起陸續恢復面授，大部分續提供網上課

﹡邱騰華稱與日本泰國旅遊氣泡磋商達衞生部門接觸階段

﹡聶德權稱普及檢測計劃延長３天至下周一

﹡本港新增６宗確診個案，其中５宗本地感染

﹡全球疫情簡訊指全球死亡破９０萬，英國限超６人聚會

﹡酒吧業界爭取盡快復業，將自律推行額外措施



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