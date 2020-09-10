《日出而作》科技股帶領美股反彈，油回升，中印軍隊再於邊境對峙



《外圍重點》歐美主要股市指數收市：



紐約道瓊斯 ２７９４０﹒４７ 升４３９﹒５８點╱１﹒６０％

標普５００ ３３９８﹒９６ 升 ６７﹒１２點╱２﹒０１％

納斯達克 １１１４１﹒５７ 升２９３﹒８８點╱２﹒７１％

倫敦富時１００ ６０１２﹒８４ 升 ８２﹒５４點╱１﹒３９％

法蘭克福ＤＡＸ １３２３７﹒２１ 升２６８﹒８８點╱２﹒０７％

巴黎ＣＡＣ４０ ５０４２﹒９８ 升 ６９﹒４６點╱１﹒４０％



﹡香港時間７：４６ａｍ美元兌日圓１０６﹒２２，歐元兌美元１﹒１８０５



《最新資訊》﹡福祿控股暫錄３４０億元孖展，超購３８１倍

﹡濠江機電超購約８倍下限１元定價，一手中籤率三成

﹡深交所與重慶市政府戰略合作，建設內陸國際金融中心

﹡美國７月ＪＯＬＴＳ職位空缺增至６６１萬個，勝預期

﹡科技股反彈，美股結束三連跌回升，道指漲４３９點

﹡美元由近四周高位回落，歐元上漲

﹡中國駐英國使館發聲明：反華分子惡意攻擊劉曉明推特

﹡王毅：美方極力將中國渲染成主要對手，企圖遏制發展

﹡美代表斥中方抗疫不透明，耿爽反指美方傳播政治病毒

﹡美國取消逾千涉軍方中國人簽證，續將力阻獲取簽證

﹡傳字節跳動與華府磋商，不出售ＴｉｋＴｏｋ美國業務

﹡百勝中國ＡＤＲ反彈，比港股定價高不足１％

﹡桂山島撥地建屋傳暫緩，經民聯自由黨挺重啟明日大嶼

﹡王毅重申香港事務屬中國內政，東亞峰會非攻擊他國舞台

﹡波蘭草擬新法案評估電訊設備商，或排除華為參與５Ｇ

﹡傳中國本月大量購買美國原油，創歷來第二高水平

﹡全國昨新增７宗確診均境外輸入，１５宗無症狀感染

﹡傳阿斯利康疫苗試驗或下周恢復，不良反應或涉脊髓炎

﹡科創板下周五審議螞蟻Ａ股ＩＰＯ，最早１０月底上市

﹡螞蟻回復上交所問詢監管變化不會造成重大不利影響

﹡ＥＳＲ（０１８２１）發行３﹒５億美元１﹒５％可換股債券

﹡上海實業環境（００８０７）附屬公司股本減少，另一公司註冊股本增加

﹡大洋集團（０１９９１）終止出售中國海南省物業，先決條件未能達成

﹡中盈控股（００７６６）股價挫５９％，主要股東沽逾３億股

﹡中廣核新能源（０１８１１）８月發電量同比跌１６％

﹡天立教育（０１７７３）秋季學期５﹒７萬人入讀，同比增逾４４％

﹡平安證券（００２３１）遭入稟索還７５００萬元連利息訟費

﹡弘陽地產（０１９９６）８月銷售７２億人幣，按年升４８％

﹡江山控股（００２９５）首８個月發電量同比升逾２％

﹡百濟（０６１６０）藥物百悅澤上市申請獲加拿大藥監納入優先審評

﹡京西重工（０２３３９）表示控股股東有意實行「混改」，今早復牌

﹡拉夏貝爾（０６１１６）建議改名「依新集團」

﹡倩碧控股擬折讓２﹒６％配股，淨籌逾５８８萬元改善財務狀況

﹡高雅光學（００９０７）出售觀塘區物業，代價約為１６００萬元

﹡匯豐香港據報兩日裁員超過４０人，涉及資訊科技員工

﹡奧邦建築收購空氣淨化公司５１％股權，總代價８萬元

﹡綠地香港（００３３７）斥５﹒４億元購浙江綜合項目

﹡德林（０１７０９）６８６２萬元購贏家時尚（０３７０９）逾１％股權

﹡翼辰實業（０１５９６）建議Ａ股發售上市前輔導登記申請獲受理

﹡覆委會維持取消上市地位決定，惠陶：準備提案證明集團有足夠業務

﹡鷹力投資（００９０１）擬設黃金專項投資基金，首期涉７﹒８億元



《國企紅籌》﹡上海電氣（０２７２７）逾２億人幣售業務，料無盈虧

﹡遠洋集團（０３３７７）８月銷售額９１億人幣，同比升２１％



《中國要聞》﹡傳特斯拉上海超級工廠最早１１月量產Ｍｏｄｅｌ Ｙ

﹡習近平推進現代流通體系建設，加強高鐵和航空運力

