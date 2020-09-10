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即市新聞

10/09/2020 07:50

《華爾街內望》科技股反彈，美股結束三連跌回升，道指漲４３９點

　　《經濟通通訊社１０日專訊》投資者利用科技股回調的機會紛紛再度入市，美股周三
（９日）在科技股反彈下結束三連跌回升。
　　道指漲４３９點或１﹒６％，報２７９４０點，創７月中以來最大單日漲幅。標指漲６７點
或２﹒０１％，報３３９８點，創６月初以來最大單日漲幅。納指漲２９３點或２﹒７１％，報
１１１４１點，創４月底以來最大單日漲幅。
　　市場認為納指守住５０天線在技術上提供支持，是扭轉市場走勢的關鍵。不過市場關注今年
以來僅以個別權重科技股領漲市場，日後可能變得更波動，因為近期的回調或在期權上造成沽壓
，而早前有傳日本軟銀購買大量科技股期權。
　　經濟數據改善支持下，投資者一直關注市場擴張的跡象，不過在美國總統大選前，預計市場
波動將進一步加劇，而今明兩月通常是大選年最動盪的月份。
　　板塊方面，標普增長股指數漲２﹒５９％，標普價值股指數升１﹒１３％。個股方面，特斯
拉強勁反彈１０﹒９２％，蘋果、微軟、亞馬遜均漲逾３％。
　　英國藥廠阿斯利康已暫停新冠肺炎實驗性疫苗的全球試驗，但可能於下周恢復試驗，不過跌
１﹒９６％。蒂芙尼（Ｔｉｆｆａｎｙ　＆　Ｃｏ﹒）急跌６﹒４４％，ＬＶＭＨ集團警告將放
棄以１６０億美元收購。
　　十年期國債收益率漲２個基點，報０﹒７０３％。（ａｌ）

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