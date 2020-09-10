《運籌帷幄－梁業豪》ｂ浪反彈博不過

《運籌帷幄》現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量分別為３７﹒５％和４０％，

局勢則分別屬於顯著向淡和偏淡。明顯地，港股的短期調整已經展開，相信不認同者不多。由於

跌浪中總會間中呈現反彈，應市經驗不足或急於求勝的投資者會於市況回升時，主觀地認為跌浪

已經完結。根據筆者的觀察，至今淡友大戶依然控制大局，短期調整尚未結束的機會很大，且不

排除演變成為中期調整的可能性。

正常而言，當前跌浪可被細分為低一級的ａ－ｂ－ｃ三個浪，現仍處於ａ浪下跌過程中。大

家可能會問：「投資者可以博ｂ浪反彈嗎？」本欄認為，若屬中線、長線或超長線投資者，這個

行動不宜參與，應耐心等候其後的ｃ浪下跌過程的結束。即使是超短線或短線投機者，亦應小心

捕捉進出市時機，速戰速決；勢頭不對，立即撤退。《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》

（網誌：ｂｌｏｇ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）



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