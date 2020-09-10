《國金與投資－曾廣標》美股崩盤的疑惑！

《國金與投資》美國股市屢創新高之後近日突然出現大幅度回落，但在連續三個交易日大跌

之後，周三（９日）晚上終於出現反彈，反映科技股的納斯達克指數從之前回落逾１０個巴仙反

彈接近３巴仙，似乎不想留在「調整區」，也帶動了道指和標普５００指數回升約２巴仙，不過

，亦有評論員懷疑今次只是「死貓彈」，特別是某些科技股的股價所存在的泡沫仍大，胡亂炒上

的盛宴基本上已結束了。



＊大跌１０巴仙後「死貓彈」？＊



有股評人指突然大跌市是「明斯基時刻」（Ｍｉｎｓｋｙ Ｍｏｍｅｎｔ）的效應，反映出

股市被大量融資推高後無以為繼，因此出現崩盤。今年美股是由科技股帶頭上升，納指屢創歷史

新高，帶動標普５００指數也創新高，但主要反映舊經濟股的道指及小型股羅素２０００指數卻

跟不上，反映出一些熱門科技股已嚴重超前，累積的獲利貨太多，因此，一旦回落，投資者便急

忙跟沽獲利。



＊「明斯基時刻」來了嗎？＊



明斯基時刻是指美國經濟學家海曼明斯基（Ｈｙｍａｎ Ｍｉｎｓｋｙ）所描述的資產價格

崩潰時刻。當好景時，投資者傾向於承擔更多風險，但隨著股市向好的時間不斷延長，投資者承

受的風險水平其實越來越大，直到超過收支不平衡點而突然崩潰。也就是說，在好市的時候，投

資者敢於冒險，但好市的日子愈長，投資者冒險愈多，直到過度冒險。投資者會到達一個臨界點

，當醒目錢撤退股價開始下跌，仍看好的投資者不再足以償付債務，因而要斬倉離場。



＊日本軟銀成為「受傷巨鯨」＊



據英國「金融時報」和其他西方主流傳媒報道，一向善於投資科技股的日本軟銀集團

（Ｓｏｆｔｂａｎｋ）主席孫正義，是今次崩盤而被困的「巨鯨」，軟銀除了滿手科技股之外，

還以高達４０億美元買入了大量看漲科技股的期權，等於是做重孖展，當市場逆轉時便帶來大量

損失。在日本上市的軟銀對有關報道不作評論，但其股價連日來也跌了１０巴仙。



＊超低息救不了槓桿投機者＊



雖然是處於超低息時代，槓桿式投資仍然是充滿風險，當聯儲局主席鮑威爾拍心口長期會維

持超低利率時，會令很多投資者心雄，但借錢投資遇股價突然大跌時，便存在著要被逼斬倉的風

險。



＊蘋果和特斯拉拆細炒作＊



在世紀疫症期間，科技股表面上不受影響，甚至可能利好，但要留意，科技股之中既有盈利

支持的蘋果公司，亦有更多炒概念如特斯拉之類的股票，兩股最近都拆細方便炒作，拆細其實不

是利好，結果炒多一輪之後便均暴跌，其中以沒有盈利支持的特斯拉跌得更慘烈，直至周三才有

補倉及有所反彈。



蘋果是好公司，但升至市值２﹒２萬億美元「富可敵國」的數字時，其回落的速度亦可以很

快，也是跌了１０多巴仙才回升。



＊最大壞消息：股價太高＊



有認為，市場近期沒有太多壞消息，中美糾紛已是見怪不怪，美國疫情正在改善疫苗似屬在

望，而經濟數據包括就業數據均改善，印銀紙和派錢的政策勢必持續，因此，今次只不過是超買

後的調整。我認為，當市場在一個星期前還是普遍樂觀時，最大的壞消息是股價已經太昂費，醒

目錢陸續沽貨，孖展客持貨太多，一旦轉勢，無力補倉，便出現大跌市。而雖然有反彈，但要再

創新高，中短期內已很困難了。今後預期仍將會大上大落，直至疫情受控，公司盈利追上股價。

明斯基所謂的崩盤應是跌２０至３０巴仙，暫時似是過分悲觀，但以為下跌１０巴仙便可以回升

，卻可能是過分樂觀了。



今輪美國科技股升市在最後階段變得瘋狂，結果快上快落，期間，大戶之間也出現財富大轉

移，意味著現時在股市操盤買賣，無論看好或看淡，風險都很大。



＊微信和蘋果手機若要２選１＊



在香港上市的中國科技股近期亦跟隨轉弱，加上特朗普不斷威嚇向中國科企開刀，中國科技

巨企從高位回落在所難免，不過，龍頭的騰訊（００７００）和阿里（０９９８８）都有業績支

持，因此，較為可以信賴。



有一個假設性但有可能出現的問題是，若中國網民要在蘋果手機和微信交友平台２選１，哪

個會無得留低呢？答案是顯而易見的！因此，在每輪大型回吐後，買騰訊可能較為穩陣。



跌市對於實資買股票的價值投資者是機會，不過，超買的美國科技股是否已跌夠？在今輪跌

市之前，巴菲特收集了不少偏低的日本商貿巨企，這才是「別人恐懼我貪婪」。

《資深評論員 曾廣標》



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