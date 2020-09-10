《行內行外－梁崇讓》市場的生態與時俱進？

《行內行外》自疫情爆發以來，全球生活秩序和經濟活動都受到了嚴重影響，美國股市並未

因疫情而下調，在無限的量化寬鬆政策和新經濟科技股帶領下，道指、標普和納指近期都不斷創

出新高，多間與新經濟有關的上市企業市值同樣創新高，納指由３月時的６０００多點，升至近

日１２０００點水平，升幅已接近一倍，至上周四（３日）才出現急劇的大幅調整。這次回調也

屬正常，只是今次科技股的下跌是正常調整，還是泡沫爆破的開始，暫是未知之數，但已引起全

球關注！最令各國政府擔心的是疫情持續猖獗，經濟無法回復舊觀，如股票市場承受不住而大跌

，新經濟股泡沫爆破，拖累全球經濟，真不知還有甚麼板斧應對使用？是否又再靠庫房大開水喉

嗎？



＊美股影響力減退？＊



至於香港股票市場，早已災劫重重，先有中美貿易戰的影響，去年又出現黑暴亂港，大肆破

壞社會秩序，訪港旅客皆敬而遠之，嚴重影響各行各業，零售行業尢為重災區，今年疫情再度襲

港，中美糾紛也再次升級，美國制裁中港之聲不絕，香港的經濟和投資氣氛岌岌可危。由於香港

股票市場大部分指數股都是傳統股票，近年無論地產、金融、能源石油類股份都呈現弱勢，市場

上唯有新經濟和生物科技股獨領風騷，新經濟股在恆生指數成分股中所佔比率不高，因而令港股

指數一直徘徊不前，未能重上２６０００水平，只能在２０００點的區域間波動上落，而上周初

美股又創新高，港股並沒有跟隨，反因金融地產類股份受壓而向下。近期港股的走勢似乎與美股

升跌無關，或其影響力真在減退嗎？估計日後內地的政策、企業的前景和資金的流向，將主導著

港股的走勢。



＊港成生科企集資中心＊



早前香港交易所行政總裁李小加在生物科技峰會上指，現時本港是亞洲第一及全球第二大的

生物科技集資中心，認為未來十年是生物科技發展的重要時刻，冀香港未來五至十年能成為全球

最大的生物科技集資中心。生物科技，又稱生物技術，近年已應用在社會的實際生活上，這個板

塊早已吸引了大量創投和天使基金參與投資，現時這類企業在交易所上市，自然引起散戶投資者

關注，今年有多間生科企業來港上市，反映生物科技企業融資需求增加，而這場世紀疫情也帶動

醫療健康行業的需求，可見生物科技、醫療健康板塊將成為香港市場的主要動力。據報道：過去

２０家根據新規在港上市的生物科技企業，共集資４８０億元，上市後再融資規模達４６０億元

，足見生物科技上市企業在港已可站穩腳，這將吸引更多生物科技和醫療健康行業來港申請上市

。



＊舊愛不如新歡＊



與此同時，今年７月反映香港上市科技公司表現的指標恆生科技指數登場，指數由３０隻恆

指科技成分股的市值計算出來的，本周一（７日）恆生指數有限公司將小米集團（０１８１０）

、藥明生物（０２２６９）和阿里巴巴（０９９８８）加入計算恆生指數的指標，剔除信和置業

（０００８３）、中國旺旺（００１５１）和中國神華（０１０８８），明顯加重了創新和新經

濟企業在恆生指數的比例，兼更能表現現世代的經濟生態，這種生態必然牽動市場上大上大落的

波動，投資者自然也要適應，只是這種生態是否受到投資者所喜愛？那就木宰羊了！這年代無盈

利的生物科技企業可昂然地申請上市，但另邊廂，現今市值不足２億元和業務不足以營運的傳統

或舊經濟上市企業，由於港交所收緊股東轉換股權和注入業務的條例，並不容易在指定限期內把

公司轉型或注入新業務，隨時被逼永久除牌，這種現象，只能慨嘆一句：「舊愛不如新歡吧！」

還是投資者和上市公司都接受「送舊迎新」的現實呢？



＊新股安排太接近＊



後記：新股上市的熱潮並未受新冠疫情和港版國安法的實施所影響，較知名的農夫山泉

（０９６３３）和百勝中國（０９９８７）都先後在今周掛牌，這兩企業的號召力不弱，應受到

不少投資者垂青，但由於兩企業上市的申請安排太接近，致令部分投資者在農夫山泉所凍結的資

金未能及時解凍「回籠」申請百勝中國，引來市場的批評，其實這種密集式上市安排已是香港股

票市場的常態，港交所（００３８８）是上市公司，自然有其商業安排和決定，只是由於在新股

申請的過程中，有部分投資者會以借貸方式申請，而中介機構可藉此提供融資資金來收取利息收

入，期間大家所承擔的風險不高，料因港交所從中沒有得益，加上本身已享有其他中介機構和中

介人沒有的特權，因此無必要體恤其他中介機構和普羅投資者的融資安排，本土業界經營證券業

已難收取合理的佣金，相信日後連融資利息也不容易賺，真令業界感到無奈和別無他法吧！

《香港證券及期貨從業員工會副會長 梁崇讓》



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