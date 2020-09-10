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即市新聞

10/09/2020 10:34

《行內行外－梁崇讓》市場的生態與時俱進？

　　《行內行外》自疫情爆發以來，全球生活秩序和經濟活動都受到了嚴重影響，美國股市並未
因疫情而下調，在無限的量化寬鬆政策和新經濟科技股帶領下，道指、標普和納指近期都不斷創
出新高，多間與新經濟有關的上市企業市值同樣創新高，納指由３月時的６０００多點，升至近
日１２０００點水平，升幅已接近一倍，至上周四（３日）才出現急劇的大幅調整。這次回調也
屬正常，只是今次科技股的下跌是正常調整，還是泡沫爆破的開始，暫是未知之數，但已引起全
球關注！最令各國政府擔心的是疫情持續猖獗，經濟無法回復舊觀，如股票市場承受不住而大跌
，新經濟股泡沫爆破，拖累全球經濟，真不知還有甚麼板斧應對使用？是否又再靠庫房大開水喉
嗎？

＊美股影響力減退？＊

　　至於香港股票市場，早已災劫重重，先有中美貿易戰的影響，去年又出現黑暴亂港，大肆破
壞社會秩序，訪港旅客皆敬而遠之，嚴重影響各行各業，零售行業尢為重災區，今年疫情再度襲
港，中美糾紛也再次升級，美國制裁中港之聲不絕，香港的經濟和投資氣氛岌岌可危。由於香港
股票市場大部分指數股都是傳統股票，近年無論地產、金融、能源石油類股份都呈現弱勢，市場
上唯有新經濟和生物科技股獨領風騷，新經濟股在恆生指數成分股中所佔比率不高，因而令港股
指數一直徘徊不前，未能重上２６０００水平，只能在２０００點的區域間波動上落，而上周初
美股又創新高，港股並沒有跟隨，反因金融地產類股份受壓而向下。近期港股的走勢似乎與美股
升跌無關，或其影響力真在減退嗎？估計日後內地的政策、企業的前景和資金的流向，將主導著
港股的走勢。

＊港成生科企集資中心＊

　　早前香港交易所行政總裁李小加在生物科技峰會上指，現時本港是亞洲第一及全球第二大的
生物科技集資中心，認為未來十年是生物科技發展的重要時刻，冀香港未來五至十年能成為全球
最大的生物科技集資中心。生物科技，又稱生物技術，近年已應用在社會的實際生活上，這個板
塊早已吸引了大量創投和天使基金參與投資，現時這類企業在交易所上市，自然引起散戶投資者
關注，今年有多間生科企業來港上市，反映生物科技企業融資需求增加，而這場世紀疫情也帶動
醫療健康行業的需求，可見生物科技、醫療健康板塊將成為香港市場的主要動力。據報道：過去
２０家根據新規在港上市的生物科技企業，共集資４８０億元，上市後再融資規模達４６０億元
，足見生物科技上市企業在港已可站穩腳，這將吸引更多生物科技和醫療健康行業來港申請上市


＊舊愛不如新歡＊

　　與此同時，今年７月反映香港上市科技公司表現的指標恆生科技指數登場，指數由３０隻恆
指科技成分股的市值計算出來的，本周一（７日）恆生指數有限公司將小米集團（０１８１０）
、藥明生物（０２２６９）和阿里巴巴（０９９８８）加入計算恆生指數的指標，剔除信和置業
（０００８３）、中國旺旺（００１５１）和中國神華（０１０８８），明顯加重了創新和新經
濟企業在恆生指數的比例，兼更能表現現世代的經濟生態，這種生態必然牽動市場上大上大落的
波動，投資者自然也要適應，只是這種生態是否受到投資者所喜愛？那就木宰羊了！這年代無盈
利的生物科技企業可昂然地申請上市，但另邊廂，現今市值不足２億元和業務不足以營運的傳統
或舊經濟上市企業，由於港交所收緊股東轉換股權和注入業務的條例，並不容易在指定限期內把
公司轉型或注入新業務，隨時被逼永久除牌，這種現象，只能慨嘆一句：「舊愛不如新歡吧！」
還是投資者和上市公司都接受「送舊迎新」的現實呢？
　
＊新股安排太接近＊

　　後記：新股上市的熱潮並未受新冠疫情和港版國安法的實施所影響，較知名的農夫山泉
（０９６３３）和百勝中國（０９９８７）都先後在今周掛牌，這兩企業的號召力不弱，應受到
不少投資者垂青，但由於兩企業上市的申請安排太接近，致令部分投資者在農夫山泉所凍結的資
金未能及時解凍「回籠」申請百勝中國，引來市場的批評，其實這種密集式上市安排已是香港股
票市場的常態，港交所（００３８８）是上市公司，自然有其商業安排和決定，只是由於在新股
申請的過程中，有部分投資者會以借貸方式申請，而中介機構可藉此提供融資資金來收取利息收
入，期間大家所承擔的風險不高，料因港交所從中沒有得益，加上本身已享有其他中介機構和中
介人沒有的特權，因此無必要體恤其他中介機構和普羅投資者的融資安排，本土業界經營證券業
已難收取合理的佣金，相信日後連融資利息也不容易賺，真令業界感到無奈和別無他法吧！
《香港證券及期貨從業員工會副會長　梁崇讓》
　
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