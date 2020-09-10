《缸邊隨筆－石鏡泉》時辰到？

《缸邊隨筆》一如昨文（９日）預期，美股「跌」的時辰到。在昨文提今時美股與１９３０

年代大蕭條，「跌途」相若。



為甚麼會「跌途」相若？簡單，自１０樓掟隻雞蛋落街，掟夠百隻、千隻，都是「冚包散」

，都是相若。雞蛋無腳、無翼，怎會上到１０樓？有人帶上１０樓是也。在股市，這叫做泡沫，

是人為造市的代名詞。



有家ＳＣＰＡ（Ｓｔａｔｉｓｔｉｃａｌ Ｃｒａｓｈ Ｐｒｏｂａｂｉｌｉｔｙ

Ａｎａｌｙｓｅｓ）公司，以過往五次衰退期間跌市「跌勢」，判估今次道指要在２０２１年美

國衰退完結前，跌低於今年３月的低位。人家用甚麼模式算出來，筆者不打算深究，總之，信便

信，不信便不信。



今次這隻美股雞蛋，由誰捧上去１０樓？哈，勢估不到不是特朗普，而是軟銀

（Ｓｏｆｔｂａｎｋ），一家一直被市場認為是創投基金，即幫助小型科技創投去成為大公司的

投資者，軟銀是阿里巴巴（０９９８８）的創投投資者之一。



上周，《英國金融時報》及一眾外國投資傳媒都報道軟銀竟變身成隻對冲基金，將他旗下已

上市及他人的科技公司炒上，方法是透過衍生工具和回購，而其回購金額之大，不亞於蘋果，結

果是目前已坐擁逾４０億美元帳面利潤。操盤手是曾為德意志銀行Ｔｒａｄｅｒ的

Ａｋｓｈａｙ Ｎａｈｅｔａ，用一家在Ａｂｕ Ｄｈａｂｉ的投資公司來買賣。



軟銀要回購自己已上市公司的股票來推高其收益，本無可厚非，問題是不應把本放在孵化房

的雞蛋，捧上１０樓。軟銀要由創投基金變身成對冲基金，一個可能是，軟銀在ＷｅＷｏｒｋ等

一些初創公司上蝕太多，水緊了，便不能不將一些上市公司揠苗助長，不待其盈利增長而獲利，

而是要推高股價以創造紙上財富。當然，實情是否如此要由歷史判斷。



＊美股跌勢似乎已成＊



由於軟銀的不斷回購，故納斯達克指數自今年３月美股回升以來，是一直領跑於道指╱標普

，但周三港凌晨２時，道指跌１﹒２％，標普５００跌１﹒６％，而納指則跌２﹒６％，風水逆

轉，是因為市場對這個將雞蛋捧上１０樓的手法，感到憂慮，歷史告訴投資者，吹出來的市，遲

早跌，問題是時間而已！



高盛於９月７日前（具體發布日期不知）有報告，納指會有ｓｅｔｂａｃｋ（回跌），高盛

指出納指近數日出現大跌，但入市買的力量亦不弱，但都見以衍生工具為大手，這種情況，市場

一般看是好淡大戶力拼，最終是牛勝還是熊勝？一如筆者昨文末段所言要看９月８日美股表現。



周三凌晨２：３０ａｍ，道指跌１﹒６６％，標普５００跌２﹒１６％，納指跌

３﹒１６％，似乎美股跌勢已成，ＵＢＳ更發布謂納指跌勢會加劇，因為之前的納指好倉要拆倉

了（即是要沽）。



作為主角的軟銀，股價如何？果真時辰到了？



大經濟學家凱恩斯，是少有的一位懂經濟理論而又在股市上賺大錢的人，他投資成功之法是

每晚睡前，諗下明天投資者會怎諗怎做，凱恩斯這個必贏秘笈如放在今時，怕凱恩斯也要投降，

因為你估大眾點做可以，估單個大戶怎做就難，而可惜今時大市，就很多時受到大戶操控，今次

便是。人家３月起部署，市場到９月才知。唉！《資深投資者 石鏡泉》



（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思。筆者會因應市況而買賣。）



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