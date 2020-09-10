《凱文隨筆－凱文》特朗普：股市上升比人民性命重要

《凱文隨筆－凱文》當年揭露水門醜聞的《華盛頓郵報》記者Ｂｏｂ Ｗｏｏｄｗａｒｄ一

本即將出版的新書，訪問了特朗普，談到新冠病毒問題，特朗普毫不諱言說，他早知那病毒是「

致命的」，但他不想引起「恐慌」，因為恐慌會導致「股市崩潰」，於是他不斷「淡化」病毒的

影響。



換言之，他是故意欺騙民眾，維持股市的升勢遠較人民生命重要。好傢伙，果然示範了我們

詩人「一將功成萬骨枯」的殘酷氣魄。美國民眾會否醒覺，要看１１月份的大選結果，如果特朗

普仍能連任，一方面證明選民真的是愚蠢到了極致，另一方面也證明拜登就是個爛貨，援引一名

美國政治分析員對拜登的品評，Ｈｅ ｉｓ ｗｅｌｌ ｋｎｏｗｎ ｂｕｔ ｎｏｔ

ｋｎｏｗｎ ｗｅｌｌ，翻譯成中文是：「他很出名，但討人厭」，總之就是一個瘋了的民主大

國，兩害要取其輕，難矣！美國民眾是否覺悟，可是他們自己的事，所謂「當局者迷」，也不去

理了，等看大選結果就是了。



然而，「旁觀者清」是真的嗎？也不見得。這世界不是活在所謂「一人一票」民主制度下的

人，很多都仰望美國這個民主燈塔，有些人將社會上所有的問題都歸咎於政治體制，迷信制度一

改為「一人一票」，所有問題自然迎刃而解；這些人都像美國的民眾一樣，「信息量不足」（美

國喬治亞州州長今年４月初，病毒已在美國爆發了一個月，他才驚悉原來沒病徵的感染者，也能

傳播病毒予別人），且看這些年來各種顏色革命後，哪一個國家變得更好？沒有！只見經濟惡化

，民生困苦。印度這個堪稱世界最大的民主國家又如何，他們的富豪確實是名列全球前茅，但一

貧如洗的人民多不勝數，民主制度並未改變其民生；其新冠病毒感染人數高達４３７萬人，正在

追趕美國６３５萬人的世界紀錄；中印邊境近月不斷爆發衝突，令人不難聯想到印度政府就是仿

效美國政府，將人民焦點從疫情失控轉移至對外軍事爭端，掩飾其治國之無能。



談到美國的民主制度，其實就是「精英制度」，不是精英階層就無法晉身政壇；儘管是「一

人一票」的大選，但可供選擇候選人的都離不開「精英階層」，絕對不會有為民請命的童話角色

出現；奧巴馬雖然是個黑人，但也是一個富裕的黑人，他父親那代人（上世紀六十年代）已上哈

佛大學唸研究院，他自己哈佛法學院畢業後，也不急於掙錢，而是儲心積慮願其從政的夢想，並

從事社區工作，廣納人脈，最後就造就了他成為美國首位黑人總統的傳奇。特朗普沒有從政經驗

，但輕易就當選總統，其實也不是異數，因為他本身就是美國的「精英階層」。



近日與朋友聊到美國經濟隱憂，聯儲局瘋狂印鈔，美元一旦崩潰，會否禍及港元時，那位從

事投資顧問的朋友說，大可放心，美元崩潰也許會來，但也是５０年後的事。這位朋友又墮入了

「信息量不足」的陷阱，他指人民幣仍未走出國際，將部分港元儲蓄轉換成人民幣是愚不可及之

事，因為人民幣既不是國際儲備貨幣，國際貿易也離不開美元結算系統。他不知道人行早於五年

前推出了「人民幣跨境支付系統」，國際間以人民幣作儲備貨幣也稍見苗頭，千里之行始於足下

，真的要等５０年嗎？如果在今年３月美國爆發新冠病毒時，問任何一個人，美國的死亡人數將

是世界之最，且還遠遠拋離其他國家，有人會信嗎？原因就是很多人都迷信美國是世界第一，美

國人自己當然深信自己是宇宙第一，但客觀的事實告訴我們，它不但不是第一，更甚者，它是不

合格。



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