《專家之言－何志銘》投資者新舊經濟板塊互換，根本上對後市審慎

《專家之言》隨着疫苗愈近推出市面，早前受疫情影響的舊經濟板塊，市場借口資金再流入
。資金在新╱舊經濟板塊間互換，亦可以解說成根本上大家對後市審慎，不輕言樂觀地進行策略
部署，故先將近日大升之板塊先行鎖定利潤，釋放資金走入相對積弱的（舊）經濟板塊，玩法如
走進天秤，或打游擊戰般。
＊料２４２００至２５０００運行＊
後市方面，美聯儲將會在本月中（１６及１７兩日）召開新一輪的議息會議，會否一如預期
加大放水力度，是市場焦點所在。當然另一方面仍然關注中╱美兩國之最新發展去向，鑑於兩國
緊張關係又再升溫，後市的確不太樂觀，而近排港股大市走勢明顯轉弱跡象，故建議短線可先減
持或靜觀其變為佳。現階段不太建議新資金加入戰圈，預期港股將於２４２００至２５０００點
區內運行。《獨立評股人 何志銘》
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