  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

10/09/2020 09:10

《專家之言－黃德几》友邦（０１２９９）下半年業務料見改善

　　《專家之言》友邦保險（０１２９９）的業務集中在亞太區市場，其中內地和香港成為目前
收入的主要市場，產品服務廣泛，涵蓋壽險、意外及醫療保險和儲蓄計。。受到新冠肺炎疫情影
響，各地採取封關封城等的隔離措施，今年上半年對集團旗下壽險業務在大部分市場，均造成負
面影響。不過，隨著疫情逐步受控，限制逐步放寬，集團在各地市場的新業務價值按月已經改善
，憧憬下半年業績料見復甦。

＊償付能力充足率穩健＊
　
　　今年上半年，按固定匯率基準，集團的新業務價值下跌３７％至１４﹒１億美元，主要由於
自２月初以來，本港對所有中國內地入境人士實施強制隔離檢疫規定，導致今年上半年的香港業
務的新業務價值，按年錄得６８％的跌幅。期內，年化新保費減少２４％至２５﹒７９億美元，
新業務價值利潤率下降１１﹒１個百分點至５４﹒４％。總加權保費收入上升５％至１６９﹒２
６億美元。期內，內涵價值營運溢利為３８﹒７８億美元，按年下跌１３％，主要由於新業務價
值下跌，且導致內涵價值年化營運回報降低至１２﹒９％。按香港保險業條例基準計算，友邦保
險（ＡＩＡ　Ｃｏ﹒）的償付能力充足率為３２８％，仍然穩健。

＊增派中期息至３５仙＊
　
　　集團正在擴展內地的市場，今年６月獲中國銀行保險監督管理委員會批覆，改建上海分公司
為ＡＩＡ　Ｃｏ﹒的獨資子公司。集團已在內地多個省份設立分部，並預計數目將會增加，有助
支持集團內地中長的業務增長。另外，由平安保險（０２３１８）過檔友邦擔任集團首席執行官
的李源祥，市場亦預期加強在內地的業務發展。雖然中期業績遜於預期，但集團增加派中期息，
每股派３５港仙，按年增加５％。

＊候低７７元以下吸納＊

　　恆指季度檢討結果，所有變動在９月７日起生效，故此上周五（４日）見被動沽盤，而周一
（７日）見反彈，高見８２﹒５元。走勢上，目前處於各主要平均線之上，惟ＳＴＣ％Ｋ線回落
至接近％Ｄ線，ＭＡＣＤ牛差距收窄，宜候低７７元以下吸納，若以大成交金額突破８２﹒５元
阻力，升勢有望持續，不跌穿７４﹒５元續持有。《金利豐證券研究部執行董事　黃德几》
（筆者為證監會持牌人士，無持有上述股份）

【ｅｔｎｅｔ－Ａｐｐ】精明外匯買賣三招「睇圖－比較匯率－預設提示」
　
立即下載＞＞
ｅｔｎｅｔ財經．生活Ａｐｐ
ｉＯＳ╱Ａｎｄｒｉｏｄ：ｈｔｔｐｓ：╱╱ｂｉｔ﹒ｌｙ╱２ＵＮｂ３ＱＮ
　
ｅｔｎｅｔ　ＭＱ強化版Ａｐｐ
ｉＯＳ╱Ａｎｄｒｉｏｄ：ｈｔｔｐｓ：╱╱ｂｉｔ﹒ｌｙ╱３ｌｊｊＡ９８

etnet財經.生活App精明外匯買賣三招「睇圖-比較匯率-預設提示」iOS / Android

返回新聞主頁

最新專題
More
中國故事10/09/2020
【無米之炊】華為下周停產晶片現窘況　回顧美國政府制裁三招
剖析天下10/09/2020
拆解「後安倍時代」　日本投資攻略
剖析天下10/09/2020
疫情未緩　印度經濟難樂觀
中國故事09/09/2020
《神州經脈》8月CPI和PPI符預期　美國制裁恐再擴A場下挫
香港要聞09/09/2020
【新冠肺炎】聶德權：普及檢測計劃延長3天至下周一
財經熱話09/09/2020
《笑傲缸湖》估中科指ETF收市價，袋走禮券慢慢嘆!
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【全新功能】善用etnet App精明外匯買賣三招 投資旅行升學話咁易!

新增「恒生科技指數」成份股

【立即下載】etnet App 連環賞 玩遊戲贏走總值70萬元獎賞！

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金