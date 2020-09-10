《專家之言－黃德几》友邦（０１２９９）下半年業務料見改善

《專家之言》友邦保險（０１２９９）的業務集中在亞太區市場，其中內地和香港成為目前

收入的主要市場，產品服務廣泛，涵蓋壽險、意外及醫療保險和儲蓄計。。受到新冠肺炎疫情影

響，各地採取封關封城等的隔離措施，今年上半年對集團旗下壽險業務在大部分市場，均造成負

面影響。不過，隨著疫情逐步受控，限制逐步放寬，集團在各地市場的新業務價值按月已經改善

，憧憬下半年業績料見復甦。



＊償付能力充足率穩健＊



今年上半年，按固定匯率基準，集團的新業務價值下跌３７％至１４﹒１億美元，主要由於

自２月初以來，本港對所有中國內地入境人士實施強制隔離檢疫規定，導致今年上半年的香港業

務的新業務價值，按年錄得６８％的跌幅。期內，年化新保費減少２４％至２５﹒７９億美元，

新業務價值利潤率下降１１﹒１個百分點至５４﹒４％。總加權保費收入上升５％至１６９﹒２

６億美元。期內，內涵價值營運溢利為３８﹒７８億美元，按年下跌１３％，主要由於新業務價

值下跌，且導致內涵價值年化營運回報降低至１２﹒９％。按香港保險業條例基準計算，友邦保

險（ＡＩＡ Ｃｏ﹒）的償付能力充足率為３２８％，仍然穩健。



＊增派中期息至３５仙＊



集團正在擴展內地的市場，今年６月獲中國銀行保險監督管理委員會批覆，改建上海分公司

為ＡＩＡ Ｃｏ﹒的獨資子公司。集團已在內地多個省份設立分部，並預計數目將會增加，有助

支持集團內地中長的業務增長。另外，由平安保險（０２３１８）過檔友邦擔任集團首席執行官

的李源祥，市場亦預期加強在內地的業務發展。雖然中期業績遜於預期，但集團增加派中期息，

每股派３５港仙，按年增加５％。



＊候低７７元以下吸納＊



恆指季度檢討結果，所有變動在９月７日起生效，故此上周五（４日）見被動沽盤，而周一

（７日）見反彈，高見８２﹒５元。走勢上，目前處於各主要平均線之上，惟ＳＴＣ％Ｋ線回落

至接近％Ｄ線，ＭＡＣＤ牛差距收窄，宜候低７７元以下吸納，若以大成交金額突破８２﹒５元

阻力，升勢有望持續，不跌穿７４﹒５元續持有。《金利豐證券研究部執行董事 黃德几》

（筆者為證監會持牌人士，無持有上述股份）



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