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10/09/2020 09:21

港股高開１１６點報２４５８４點，國指漲６３點，科指升１１８點

　　《經濟通通訊社１０日專訊》隔晚美股反彈，科技股領漲大市氣氛，刺激亞洲股市今早高走
，日經升１７７點，首爾指數升１８點，港股方面則高開１１６點，本港科技股同樣跟隨高開，
騰訊（００７００）漲１﹒９８％，小米（０１８１０）升１﹒８１％，阿里（０９９８８）高
開１﹒３７％；半新股農夫山泉（０９６３３）獲快速納入恆生綜合指數，今早股價高開逾半成
；新股百勝中國（０９９８７）今日首掛，惟開市隨即失守招股價４１２元。
　　恆生指數開報２４５８４點，升１１６點或升０﹒４７％，主板成交２８﹒７４億元。國企
指數開報９７９１，升６３點或升０﹒６５％。恆生科技指數開報７１３３點，升１１８點或升
１﹒６８％。
　　重磅股方面，匯控（００００５）升０﹒３１％，報３２﹒８元；港交所（００３８８）升
０﹒４４％，報３６９﹒２元；騰訊升１﹒９８％，報５１４元；中移動（００９４１）升０﹒
２８％，報５４元，以現價計，該股暫連升３日，累計升幅２﹒６６％。友邦保險（０１２９９
）升０﹒２５％，報８１﹒２５元。

　　恆指十大升幅股分表現如下：

　　股份（編號）　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　中國聯通（００７６２）　　　５﹒５５元　　　升２﹒４０％
　　騰訊控股（００７００）　５１４﹒００元　　　升１﹒９８％
　　小米集團（０１８１０）　　２２﹒５０元　　　升１﹒８１％
　　瑞聲科技（０２０１８）　　４７﹒９５元　　　升１﹒３７％
　　阿里巴巴（０９９８８）　２６６﹒８０元　　　升１﹒３７％
　　中石油　（００８５７）　　　２﹒５６元　　　升１﹒１９％
　　吉利汽車（００１７５）　　１６﹒１２元　　　升１﹒１３％
　　太古Ａ　（０００１９）　　４１﹒００元　　　升０﹒８６％
　　銀河娛樂（０００２７）　　５８﹒００元　　　升０﹒７８％
　　新世界　（０００１７）　　３９﹒６０元　　　升０﹒７６％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

　　科指十大升幅股分表現如下：

　　股份（編號）　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　美團點評　（０３６９０）　２４０﹒０００元　　　升３﹒４５％
　　微盟集團　（０２０１３）　　１１﹒８４０元　　　升３﹒１４％
　　比亞迪電子（００２８５）　　３８﹒４５０元　　　升３﹒０８％
　　網易　　　（０９９９９）　１４７﹒０００元　　　升２﹒９４％
　　眾安在線　（０６０６０）　　４４﹒９５０元　　　升２﹒８６％
　　恆騰網絡　（００１３６）　　　０﹒２０８元　　　升２﹒４６％
　　平安好醫生（０１８３３）　１１２﹒５００元　　　升２﹒３７％
　　金蝶國際　（００２６８）　　１７﹒７４０元　　　升２﹒３１％
　　阿里健康　（００２４１）　　１７﹒８００元　　　升２﹒３０％
　　金山軟件　（０３８８８）　　３８﹒０００元　　　升２﹒１５％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　（ｕｌ）

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