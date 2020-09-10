《盤後部署》美股方向未明宜先減倉，港股短期或下試二萬四

《經濟通通訊社１０日專訊》美股連跌三日後反彈，隔晚三大指數均收漲，加上外媒有報道

指，阿斯利康將於下周初恢復新冠肺炎疫苗臨床試驗，消息利好市場氣氛。港股今早開報

２４５８４點升１１６點，，騰訊（００７００）、小米（０１８１０）、阿里巴巴

（０９９８８）帶動恆指上揚，加上部分內需股走勢向好，大市升幅最多擴大至１４６點報

２４６１５點惟已是全日最高位。午後，美期跌幅擴大且Ａ股倒跌拖累港股最多跌１７５點低見

２４２９３點。最終港股收報２４３１３點，跌１５５點或跌０﹒６４％，主板成交

１０３８﹒７８億元。國企指數報９６８３點，跌４４點或跌０﹒４６％。恆生科技指數六連跌

，收報６９９９點，跌１５點或跌０﹒２３％。

Ａ股倒跌，上證綜合指數收報３２３４點，跌１９點或跌０﹒６１％。深證成份指數收報

１２７４２點，跌１１８點或跌０﹒９２％，總成交８７３１﹒８２億元人民幣。



＊有股票分析師警告散戶切忌急於「抄底」＊



隔晚美股反彈，不少散戶「抄底」，惟有股票分析師稱現時切忌急於「抄底」。富瑞股票策

略師Ｓｔｅｖｅ ＤｅＳａｎｃｔｉｓ表示，美國大選的陰影籠罩著市場，市場有投資者擔心，

若１１月３日沒有明確的結果，選舉或遭質疑；同時也擔心經濟復蘇進度和美國下一個財政刺激

方案能否順利通過，勢令市場更波動。

知名避險基金經理Ｓｔａｎｌｅｙ Ｄｒｕｃｋｅｎｍｉｌｌｅｒ周三（９日）認為，在聯

儲局政策和市場投機活動刺激下，股市正處於「絕對瘋狂」（ａｂｓｏｌｕｔｅ ｒａｇｉｎｇ

ｍａｎｉａ）狀態。他指出部分人士不斷鼓勵企業把股票「拆細」，之後股價隨即炒上一段時間

，但此舉不會為股票帶來任何價值。他認為大規模的股市反彈，主要有賴美聯儲採取的量化寬鬆

措施。他又認為，央行在支撐經濟的做法相當出色，但後續市場已過度反彈，並擔憂通脹率會持

續上升。



＊進取散戶可部署地產股搏資金輪流炒作＊



港股本日高開低走但跌幅不大，反映大市呈膠著狀態。筆者認為中美關係雖然仍主導大市，

惟早前的利淡消息或已被市場消化，短期應聚焦於美股走向。市場依然困惑於美股（尤其科技股

）是次調整屬於短期性，還是重蹈３月底覆轍？故這數天美股方向非常關鍵。再者，美國總統特

朗普短期會搬弄出何種政治事件無人能知，散戶應趁短期反彈減倉降低風險。技術走勢方面，若

港股短期未能重上百天線（約２４６５５點），料短期下試２４０００點機會非常大。

恆指近期跌幅相對美股及Ａ股較細，因不時有舊經濟股或重磅股「托市」，先有內銀股，本

日則是騰訊（００７００）及地產股撐市。若較進取的散戶非常想入市搏反彈，建議部署地產股

，本港疫情已轉好惟地產股尚未炒作，可搏資金輪動炒作。（ｋｓ）

