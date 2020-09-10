《台股攻略－馮偉明》台股反彈逾８０點，站穩１２６００點之上

《台股攻略》台股在美股造好及台幣升值的帶動下反彈，加權指數今日（１０日）收新台幣

１２６９１點，升８３點，成交金額縮減至新台幣１９８１億元。

電子股及半導體股今日帶動升市。台積電狀態回勇，收新台幣４３５元，升新台幣８元。鴻

海收新台幣７８﹒５０元，升新台幣０﹒６０元。大立光尾市倒跌，收新台幣３５００元，跌新

台幣５元。半導體方面，聯發科加入Ｃｈｒｏｍｅｂｏｏｋ供應鍊，股價一度升回新台幣６００

元關口，收新台幣５９９元，升新台幣４元。聯發科造好刺激ＩＣ設計股上揚，世芯─ＫＹ升

３﹒６％，而聯詠、義隆及致新亦走勢強勁。金融股方面，富邦金、新光金、彰銀及開發金升幅

由１％至２％不等，走勢凌厲。太陽能股持續強勢，達能再度升至漲停，國碩亦同步漲停，元晶

升幅達９％；但茂迪、碩禾及倉和則進入調整，下跌近２％。另外，傳產股進入整理期，台塑收

新台幣７８﹒７０元，微跌０﹒６３％；塑化收新台幣８１﹒６０元，微升０﹒４９％；南亞收

新台幣６１元無起跌；而台化收新台幣６９﹒２元，微跌０﹒８６％。

美股出現反彈，部分資金重投台灣科技相關股，反彈勢頭能否持續仍有待觀察，在美聯儲下

周議息前，相信台股仍以波動為主。《富邦銀行（香港）證券研究及產品發展部主管 馮偉明》



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