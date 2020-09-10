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10/09/2020 15:56

美股期貨近亞洲收市時段轉跌，納指期貨更挫近１％

　　《經濟通通訊社１０日專訊》隔晚美國科技股反彈，美股結束三連跌回升，不過市場憂慮新
紓困法案今日將在未能在國會通過，加上歐盟正研究針對英國計劃違反脫歐協議展開法律行動，
美股期貨近亞洲收市時段轉跌，納指期貨更挫近１％。
　　道指９月期貨現跌０﹒４６％或１３０點，報２７８４２點。標指９月期貨現跌０﹒５５％
或１８點，報３３８１點。納指９月期貨現跌０﹒８１％或９２點，報１１３００點。（ａｌ）

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