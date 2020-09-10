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即市新聞

10/09/2020 13:52

《窩輪豪情－梁業豪》淡友大戶仍佔上風

　　《窩輪豪情》各主要行業類別中，現時超短線（即市至一星期）表現最強者為原材料業、電
訊業與工業。此外，恆生綜合大型股指數成分股中，超短線投機價值最高的股票現為思摩爾
（０６９６９）、中華煤氣（００００３）與周大福（０１９２９），可用作買入其相關認購權
證或牛證圖利時的參考。至於用作買入相關認沽權證或熊證超短線圖利時應參考的股票，則宜首
選中海油（００８８３）、電能實業（００００６）與華潤醫藥（０３３２０）。
　　今早（１０日）港股雖然高開，恆指期貨升抵２４５８９便遇到很大即市阻力，好友退回
２４３５１前守關。整體而言，價位的走勢反覆偏淡，反彈浪的再升幅度未見顯著擴大，淡友大
戶依然佔了上風。然而，鑑於小時圖形勢現處全面向好（利用５個主要技術分析指標作分析），
反彈浪仍具條件發展下去。市況所見，科技股的買盤較為積極，確認大戶沽家的攻勢已經暫告一
個段落。另一方面，港股於近日美股先挫後揚的市況中呈現相對強勢，屬於利好後市的現象。《
經濟通及交易通首席顧問　梁業豪》（專頁：ｆａｎｓ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）
　
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