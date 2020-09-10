《談國論企－黎偉成》中國生命至上尊重科學抗疫遠勝美

《談國論企》中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平於２０２０年９月８日在北

京舉行全國抗擊新冠肺炎疫情表彰大會，發表的重要講話鏗鏘有力地宣示「全國抗疫鬥爭奪取重

大戰略成果」，當為所指的「堅持人民至上、生命至上」和「尊重科學」的原則和精神之所以然

，遂使所抓緊生產生活秩序的政策與措施亦取得顯著成效。反觀特朗普，無心無力抗疫甚至卸責

使美國確診和死亡人數遠踞世界第一，乃中美抗疫成敗因由之所在。



＊習近平指出全國抗疫鬥爭奪取重大戰略成果＊



全國抗擊新冠肺炎疫情表彰大會，高調地表彰授予「共和國勳章」的鍾南山、「人民英雄」

國家榮譽稱號的張伯禮、張定宇、陳薇四位，在抗擊新冠肺炎疫情鬥爭中作出傑出貢獻的功勳模

範人物，充分顯示中國確認全國抗疫鬥爭實實在在奪取重大戰略成果，肯定舉世觸目，因美國、

歐洲、以印度為主的亞洲和拉美等世界許許多多國家或地區還是處於惡疫大流行水深火熱也。再

由習近平的重要講話，可以將中國和歐美等地抗疫政策和相關措施，作出比較，便可在一定程度

反映出成與敗之因，重點有：

最重要當然是（一）中國在２０２０年１月初宣布在湖北省武漢發生新冠肺炎ＣＯＶＩＤ－

１９疫症爆發，便在習近平領導以堅持「人民至上、生命至上」的原則和精神，積極主動採取封

城、禁足和強化檢測治療等措施，取得武漢保衛戰、湖北保衛戰的決定性成果，又接連打了幾場

局部地區聚集性疫情殲滅戰，遂如習近平強調的「在全國抗疫鬥爭中取得重大戰略成果」，所語

實是。

反觀美國，特朗普輕視甚至無心無力抗疫，只是聚焦於連任而全面做出櫥窗粉飾，派錢、減

息等做法，當非對症下藥之舉，是為該國確診人數逾６３０萬人和死亡約１９萬人而為「美國優

先」之因。但特朗普不僅（１）說甚麼抗疫成功，並妄下決定重啟社會和經濟活動，而美國的疫

情反覆甚至重新惡化，使確診人數和死亡人數不斷增加，而（２）仍然繼續講大話，把抗疫失敗

之責卸予中國。我要強烈指出：即使中國「遲報」，也只是「遲」少許，難道那三數天會完完全

全打亂特朗普「全盤計劃」？自保當然遠好過別人的通報，特朗普的思維邏輯一定大有問題，難

怪此廝不肯公開其醫療報告。

不僅「人民至上、生命至上」，中國相當重視（二）「尊重科學」。習近平強調此為：「集

中體現了中國人民求真務實、開拓創新實踐品格」，此策當然從抗疫到現今取得重大戰略成果而

印證所言甚是。

又看特朗普，於惡疫爆發和在美國大流行至今，一直攻擊專家，尤其是不斷打擊美國國家過

敏和傳染病研究所所長福奇，更不顧科學家警告強推抗瘧疾藥「羥氯（口奎）」為治療新冠肺炎

的「神藥」，遂錯失一次又一次的抗疫、控疫良機。

需要留意是，為特朗普於９月７日即使力言有關新冠狀肺炎疫苗會在１０月份面世應用，惟

此說於近期頻頻，且美國藥物管理局會因專業和人命關天而作好把關，加上世界衛生組織亦早已

揚言要嚴格發認可批示，故華爾街中人顯然對特之言大有「狼來了」之感，絲毫無反應之餘，三

大指數皆三連跌。



＊表彰會台上台下皆無罩有良性正面啟示＊



正正因為全國抗疫鬥爭取得重大戰略成果，故（三）在此基礎上，中國統籌推進疫情防控和

經濟社會發展工作，抓緊恢復生產生活秩序，如習近平所言確實取得顯著成效。此可見於中國國

內生產總值ＧＤＰ於２０２０年二季度同比增長３﹒２％，美國跌９﹒９％，而英國更大幅回落

２１﹒７％，孰優孰劣，便由是可見一斑。

絕對不可忽視的，為（四）全國抗擊新冠肺炎疫情表彰大會，無論主席台以至台下一眾，都

毋須配戴口罩，與中國許許多多城市日罩不復見的情況，相呼應，當然是一個十分重大的良性和

正面啟示。《資深財經評論員 黎偉成》

（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）



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