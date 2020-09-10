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即市新聞

10/09/2020 09:26

《異動股》新經濟股隨美股納指反彈，美團高開逾３％，小米揚２％

　　《經濟通通訊社１０日專訊》美團點評（０３６９０）現價升３﹒４５％，報２４０元；成
交約９４萬股，涉資２﹒２４億元。
　　美股周三（９日）在科技股反彈下結束三連跌回升。其中，納指漲２９３點或２﹒７１％，
報１１１４１點，創４月底以來最大單日漲幅。個股方面，特斯拉強勁反彈１０﹒９２％，蘋果
、微軟、亞馬遜均漲逾３％。
　　近日表現受壓的新經濟股強勢反彈，ＡＴＭＸ齊齊高開。騰訊（００７００）漲１﹒９８％
，報５１４元；小米（０１８１０）升１﹒８１％，報２２﹒５元。恆生科技指數報７１３３，
升１１８點或升１﹒６８％，跑贏恆指。
　　另外，科創板上市委員會發布的會議報告顯示，將於９月１８日審議螞蟻集團科創板首發，
市場預料螞蟻集團最終上市時間或在１０月底１１月初。而市場消息透露，阿里巴巴（０９９８
８）有份投資的兩家中概股，包括物流服務供應商中通快遞與電子商務服務提供商寶尊，以及在
納斯特上市的生物科技股再鼎醫藥，今日將進行上市聆訊，集資額料合共３５億美元（約２７１
億港元）。
　　阿里巴巴走高１﹒３７％，報２６６﹒８元。
　　現時，恆生指數報２４５８４，升１１６點或升０﹒４７％，主板成交２８﹒７４億元。國
企指數報９７９１，升６３點或升０﹒６５％。

　　表列同板塊或相關股份表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　騰訊控股　（００７００）　　５１４﹒００元　　　升１﹒９８％
　　閱文集團　（００７７２）　　　５４﹒４５元　　　升１﹒５９％
　　同程藝龍　（００７８０）　　　１３﹒９０元　　　升１﹒７６％
　　小米集團　（０１８１０）　　　２２﹒５０元　　　升１﹒８１％
　　平安好醫生（０１８３３）　　１１２﹒５０元　　　升２﹒３７％

　　美團點評　（０３６９０）　　２４０﹒００元　　　升３﹒４５％
　　眾安在線　（０６０６０）　　　４４﹒９５元　　　升２﹒８６％
　　京東集團　（０９６１８）　　２９８﹒４０元　　　升０﹒９５％
　　阿里巴巴　（０９９８８）　　２６６﹒８０元　　　升１﹒３７％
　　網易　　　（０９９９９）　　１４７﹒００元　　　升２﹒９４％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
（ｙｋ）

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