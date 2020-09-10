《異動股》農夫山泉（９６３３）高開逾半成，獲納入恒生綜合指數

《經濟通通訊社１０日專訊》農夫山泉（０９６３３）現價升５﹒４２％，報３５元；成交

約８０萬股，涉資２８１６萬元。

恆指公司表示，由於農夫山泉符合恆生綜合指數的快速納入規則要求，相關指數的成分股將

於９月２１日（星期一）收市後有下列變動，並於９月２２日（星期二）起生效。

恆生指數開報２４５８４點，升１１６點或升０﹒４７％，主板成交２８﹒７４億元。國企

指數報９７９１點，升６３點或升０﹒６５％。

恆生科技指數報７１３３點，升１１８點或升１﹒６８％。

上證綜合指數報３２８２點，升２７點或升０﹒８５％，成交２６﹒１１億元人民幣。

深證成份指數報１３００１點，升１３９點或升１﹒０９％，成交５３﹒１２億元人民幣。



表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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農夫山泉（０９６３３） ３５﹒００元 升５﹒４２％

中國旺旺（００１５１） ５﹒４２元 跌０﹒３７％

青島啤酒（００１６８） ６３﹒６０元 跌０﹒５５％

統一企業（００２２０） ７﹒３０元 升２﹒１０％

華潤啤酒（００２９１） ４９﹒３５元 升１﹒７５％



康師傅 （００３２２） １５﹒２２元 升４﹒２５％

維他奶 （００３４５） ２７﹒３０元 升１﹒４９％

蒙牛乳業（０２３１９） ３６﹒１０元 升０﹒１４％

百威亞太（０１８７６） ２５﹒４５元 升１﹒１９％

中國飛鶴（０６１８６） １６﹒７０元 升２﹒２０％

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（ｆｚ）

