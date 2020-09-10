《異動股》壹傳媒（２８２）突拗腰彈７０％，高低波幅逾１５０％

《經濟通通訊社１０日專訊》壹傳媒（００２８２）股價午後急跌２１﹒６７％後，突拗腰

升７０％，報０﹒５１元；成交約１﹒５９億股，涉資高達５８６６萬元。

集團股價在１３：５８分低見０﹒２３５元，後有買盤追入，並在１４：４０分反彈至０﹒

５９元，高低波幅１５１％。

午後有報道指，毒品調查科拘捕１５人涉嫌利用ｗｈａｔｓａｐｐ作溝通工具，透過買賣壹

傳媒股票，舞高弄低股價，在高位獲利。警方指，其中一名被捕人更從中獲利超過２５００萬元

，警方會在今日下午４時在警察總部交代案件詳情。

現時，恆生指數報２４４５８，跌１０點或跌０﹒０４％，主板成交７７６﹒７０億元。國

企指數報９７３６，升７點或升０﹒０８％。

上證綜合指數報３２３０，跌２４點或跌０﹒７４％，成交２７９３﹒４４億元人民幣。深

證成份指數報１２７２５，跌１３６點或跌１﹒０６％，成交５１６６﹒５４億元人民幣。



表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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壹傳媒 （００２８２） ０﹒５１０元 升７０﹒００％

東方報業（０００１８） ０﹒４１５元 升 ２﹒４７％

經濟日報（００４２３） ０﹒９９０元 跌 ２﹒９４％

萬華媒體（００４２６） ０﹒１７６元 升 １﹒１５％

星島 （０１１０５） １﹒２２０元 跌 ０﹒８１％

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（ｎｓ）

