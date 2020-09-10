  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

10/09/2020 14:42

《異動股》壹傳媒（２８２）突拗腰彈７０％，高低波幅逾１５０％

　　《經濟通通訊社１０日專訊》壹傳媒（００２８２）股價午後急跌２１﹒６７％後，突拗腰
升７０％，報０﹒５１元；成交約１﹒５９億股，涉資高達５８６６萬元。
　　集團股價在１３：５８分低見０﹒２３５元，後有買盤追入，並在１４：４０分反彈至０﹒
５９元，高低波幅１５１％。
　　午後有報道指，毒品調查科拘捕１５人涉嫌利用ｗｈａｔｓａｐｐ作溝通工具，透過買賣壹
傳媒股票，舞高弄低股價，在高位獲利。警方指，其中一名被捕人更從中獲利超過２５００萬元
，警方會在今日下午４時在警察總部交代案件詳情。
　　現時，恆生指數報２４４５８，跌１０點或跌０﹒０４％，主板成交７７６﹒７０億元。國
企指數報９７３６，升７點或升０﹒０８％。
　　上證綜合指數報３２３０，跌２４點或跌０﹒７４％，成交２７９３﹒４４億元人民幣。深
證成份指數報１２７２５，跌１３６點或跌１﹒０６％，成交５１６６﹒５４億元人民幣。

　　表列同板塊或相關股份表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　現價　　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　壹傳媒　（００２８２）　　　０﹒５１０元　　升７０﹒００％
　　東方報業（０００１８）　　　０﹒４１５元　　升　２﹒４７％
　　經濟日報（００４２３）　　　０﹒９９０元　　跌　２﹒９４％
　　萬華媒體（００４２６）　　　０﹒１７６元　　升　１﹒１５％
　　星島　　（０１１０５）　　　１﹒２２０元　　跌　０﹒８１％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
（ｎｓ）

etnet財經.生活App精明外匯買賣三招「睇圖-比較匯率-預設提示」iOS / Android

返回新聞主頁

最新專題
More
財經熱話10/09/2020
【百勝上市】百勝中國首掛半日潛水近半成　分析看淡增長前景
FOCUS10/09/2020
【FOCUS】歐盟謀戰略「韌性」　恐添「世界工廠」冷風
開市Good Morning10/09/2020
《開市Good Morning》林家亨：下周五前應減貨
中國故事10/09/2020
【無米之炊】華為下周停產晶片現窘況　回顧美國政府制裁三招
中國故事10/09/2020
《京城近觀》從服貿會看科技企業
剖析天下10/09/2020
拆解「後安倍時代」　日本投資攻略
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【全新功能】善用etnet App精明外匯買賣三招 投資旅行升學話咁易!

【DIVA Channel】賞型格KitchenAid電焗爐

【立即下載】etnet App 連環賞 玩遊戲贏走總值70萬元獎賞！

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金