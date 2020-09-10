《午市前瞻》英脫歐起爭議且騰訊走勢未穩，港股或下試２４２００

《經濟通通訊社１０日專訊》美股連跌三日後反彈，隔晚三大指數均收漲，加上外媒有報道

指，阿斯利康將於下周初恢復新冠肺炎疫苗臨床試驗，消息利好市場氣氛。港股今早開報２４５

８４點升１１６點，科指連跌五日後終見調頭，騰訊（００７００）、小米（０１８１０）、阿

里巴巴（０９９８８）表現不俗，部分內需股走勢向好，恆指升幅最多擴大至１４６點報２４６

１５點。惟早市表現較差的有中資金融、本地地產及公用板塊，曾拖累恆指倒跌５４點報２４４

１４。港股未能擺脫上下波動格局，半日收報２４４７８點，微升９點或０﹒０４％，主板成交

５８０﹒４４億元。國指收報９７３９點，升１１點或０﹒１１％。

受惠隔晚納指反彈２﹒７％，恆生科指亦升９３點或１﹒３３％，報７１０９點。

重磅股方面，匯控（００００５）軟０﹒７６％，報３２﹒４５元；中移動（００９４１）

跌１﹒０２％，報５３﹒３元；建行（００９３９）走低１﹒６４％，報５﹒４１元；港交所（

００３８８）升０﹒３８％，報３６９元；友邦（０１２９９）平收，報８１﹒０５元。

Ａ股兩市高開高走，上證綜指收報３２６４點，升９點或０﹒２９％，成交１７５２﹒０５

億元人民幣。深證成指收報１２９０９點，升４７點或０﹒３７％，成交３４５９﹒５０億元人

民幣。



＊傳阿斯利康下周續臨床試驗，康希諾回吐＊



據外媒引述知情人士報道指，英國藥廠阿斯利康與牛津大學合作開發的新冠肺炎疫苗臨床試

驗將於下周初恢復。美國國立衛生研究院所長表明，不良反應涉及橫貫性脊髓炎，但未知是否與

疫苗有關。康希諾生物（０６１８５）亦有研發疫苗，回吐３﹒５７％，報１７５﹒８元。其他

生物科投股走淡，歌禮製藥（０１６７２）跌１﹒３８％，報２﹒８５元；信達生物（０１８０

１）跌１﹒４９％，報５６﹒２５元；藥明生物（０２２６９）微升０﹒７８％，報１８０元；

維亞生物（０１８７３）挫２﹒９１％，報８﹒３３元。

市場對新冠病毒疫苗研製工作憂慮未解，美元走軟，黃金期貨亞洲時段上揚，金礦股普偏造

好，紫金（０２８９９）漲９％，報５﹒６９元。山東黃金（０１７８７）升１﹒６９％，報２

１元；招金（０１８１８）揚２﹒４９％，報８﹒６６元；中國黃金國際（０２０９９）走高３

﹒７７％，報１１元；ＳＰＤＲ金ＥＴＦ（０２８４０）升０﹒８９％，報１４１７﹒５元。



＊科指收升１﹒３％跑贏大市，ＡＴＭＸ齊走高＊



隔晚納指收漲２９３點或２﹒７１％，創４月底以來最大單日漲幅。特斯拉強勁反彈近１１

％，蘋果、微軟、亞馬遜均漲逾３％。美團（０３６９０）揚３﹒７１％，報２４０﹒６元；阿

里健康（００２４１）升２﹒９９％，報１７﹒９２元；小米（０１８１０）走高２﹒４９％，

報２２﹒６５元；金山軟件（０３８８８）升２﹒６９％，報３８﹒２元。上個交易日港股通減

持股數最多股票首位為恆騰網絡（００１３６），減持比例為近０﹒６％，恆騰為表現最差科指

股，走低６﹒９％，報０﹒１８９元。

有移動應用分析平台發布８月中國手遊發行商在全球Ａｐｐ Ｓｔｏｒｅ和Ｇｏｏｇｌｅ

Ｐｌａｙ的收入榜單，中國３０間手遊發行商全球收入超過１８﹒６億美元，按月錄微升。其中

騰訊及網易（０９９９９）排名前兩位，騰訊升２﹒２８％，報５１５﹒５元；網易揚１﹒４％

，報１４４﹒８元。中手游（００３０２）升０﹒６％，報３﹒３３元；ＩＧＧ（００７９９）

跌１﹒０３％，報８﹒６６元；心動公司（０２４００）挫２﹒２７％，報３６﹒６５元。

外電報道，料華為周四將就美國針對其技術限制的最新攻勢作出回應，並分享其在開發鴻蒙

操作系統方面的進展。華為零件商普漲，比亞迪電子（００２８５）揚２﹒４１％，報３８﹒２

元；中芯（００９８１）升１﹒０９％，報１８﹒６２元；舜宇（０２３８２）微升０﹒９４％

，報１１８﹒５元；長飛光纖光纜（０６８６９）升１﹒２％，報１３﹒５元。



＊百勝中國首掛無力上，開市即穿招股價＊



百勝中國（０９９８７）今日首掛，剛開市即跌穿４１２元招股價，盤中最多跌６﹒２６％

，早市收報３９２﹒４元，仍低招股價４﹒７６％。其他餐飲股造好，海底撈（０６８６２）漲

６﹒１４％，報５５﹒３５元；九毛九（０９９２２）升４﹒２％，報１６﹒８８元。

農夫山泉（０９６３３）９月２２日起獲納入恆生綜合指數，炒高１０﹒０９％，報３６﹒

５５元。



＊中印關係續影響騰訊，有機會拖低恆指表現＊



港股本日曾反彈逾百點。銀河證券業務發展董事羅尚沛向《經濟通通訊社》表示，港股科技

股反彈由隔晚納指回彈帶動，但是否正式「死貓彈」尚待觀察。他稱中美關係固然是主要影響市

場因素，但近日的英國「脫歐」爭議亦要留意，英鎊近期已走弱，若英國與歐盟雙方短期仍談不

攏，或令市場波動。他補充，中印關係亦不穩，騰訊（００７００）近日亦失去熱門手游《ＰＵ

ＢＧ》的印度代理權，若騰訊繼續受政治關係而影響業務發展，勢影響短期股價表現，亦有機會

拖低恆指表現。他料短期港股在２４６００見阻力，若短期沒利好消息刺激或下試２４２００點

。

科技股本日普遍反彈，惟羅尚沛認為是減倉時機，因為市場仍非常波動。他指若散戶想此期

間吸納，建議現水平買入阿里，因期波幅較細較穩陣。他又稱若北水重新買入小米亦可留意，因

若北水掃貨波幅較大容易有「肉食」，但注意風險。（ｋｓ、ｎｓ））

