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即市新聞

10/09/2020 16:05

《美元走勢－羅明立》１﹒３０５０為即市阻力，英鎊短期處弱勢

　　　　　　　　　　　　　　最高　　　　　　　最低　　　　　　東京收市　
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　美元╱日圓　　　　１０６﹒３０　　　１０６﹒０２　　　１０６﹒０６
　　　歐元╱美元　　　　１﹒１８３７　　　１﹒１８０１　　　１﹒１８１７
　　　英鎊╱美元　　　　１﹒３０３５　　　１﹒２９７６　　　１﹒２９９６
　　　美元╱瑞郎　　　　０﹒９１２２　　　０﹒９０９５　　　０﹒９０９８
　　　美元╱港元　　　　７﹒７５０４　　　７﹒７４９８　　　７﹒７５００
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　
　　《美元走勢》美國科技股連日急挫後，三大指數昨日（９日）全面上升，道指收市上升
４３９﹒５８點或１﹒６％；納指收市上升２９３﹒８７點或２﹒７１％，創４個月以來最大單
日漲幅。美國１０年期國債收益率最新報０﹒６９４％，吸引資金靠泊美元資產，支持美元走勢
，但接近重要阻力９４關口明顯有獲利回吐。
　　加拿大央行宣布維持基準利率於０﹒２５％不變，而且繼續每周至少５０億加元的國債購買
計劃，結果符合市場預期。另外，央行發表的利率前瞻指引，將會維持政策利率在有效利率下限
，直至閒置資源得到吸納，經濟實現２％通脹目標為止。央行聲明估計，第三季度經濟活動的反
彈速度似乎高於７月份的預期，並指未來將持續提供支持復甦及實現通脹目標所需的貨幣政策刺
激。
　　美元兌加元於１﹒３２６０附近回落，央行聲明立場中性，對經濟復甦看法正面，加上美元
高位回落，加元由１﹒３２５０兌１美元反彈，１﹒３２６０╱１﹒３３１０是美元重要阻力。
　　英國跟歐盟談判無進展，愈來愈有機會硬脫歐，更令人吃驚的是，英國政府甚至可能推翻跟
歐盟協議的部分內容，消息令鎊匯一度跌破１﹒２９，其後隨非美貨幣上升而重上１﹒３０。現
時，１﹒３０５０會是即市阻力，相對其它非美貨幣，英鎊短期會處於弱勢。
　
　　　　　　　　　　　方向　　　　入市價　　　　　　目標位　　　　　　　止蝕　
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　美元╱日圓　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　歐元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　英鎊╱美元　　沽出英鎊　　１﹒３０２５　　　１﹒２９２０　　　１﹒３０７０
　　　美元╱瑞郎　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱加元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　澳元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　紐元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
《亨達國際金融投資聯席董事　羅明立》
　
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