《美元走勢－羅明立》１﹒３０５０為即市阻力，英鎊短期處弱勢

最高 最低 東京收市

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

美元╱日圓 １０６﹒３０ １０６﹒０２ １０６﹒０６

歐元╱美元 １﹒１８３７ １﹒１８０１ １﹒１８１７

英鎊╱美元 １﹒３０３５ １﹒２９７６ １﹒２９９６

美元╱瑞郎 ０﹒９１２２ ０﹒９０９５ ０﹒９０９８

美元╱港元 ７﹒７５０４ ７﹒７４９８ ７﹒７５００

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



《美元走勢》美國科技股連日急挫後，三大指數昨日（９日）全面上升，道指收市上升

４３９﹒５８點或１﹒６％；納指收市上升２９３﹒８７點或２﹒７１％，創４個月以來最大單

日漲幅。美國１０年期國債收益率最新報０﹒６９４％，吸引資金靠泊美元資產，支持美元走勢

，但接近重要阻力９４關口明顯有獲利回吐。

加拿大央行宣布維持基準利率於０﹒２５％不變，而且繼續每周至少５０億加元的國債購買

計劃，結果符合市場預期。另外，央行發表的利率前瞻指引，將會維持政策利率在有效利率下限

，直至閒置資源得到吸納，經濟實現２％通脹目標為止。央行聲明估計，第三季度經濟活動的反

彈速度似乎高於７月份的預期，並指未來將持續提供支持復甦及實現通脹目標所需的貨幣政策刺

激。

美元兌加元於１﹒３２６０附近回落，央行聲明立場中性，對經濟復甦看法正面，加上美元

高位回落，加元由１﹒３２５０兌１美元反彈，１﹒３２６０╱１﹒３３１０是美元重要阻力。

英國跟歐盟談判無進展，愈來愈有機會硬脫歐，更令人吃驚的是，英國政府甚至可能推翻跟

歐盟協議的部分內容，消息令鎊匯一度跌破１﹒２９，其後隨非美貨幣上升而重上１﹒３０。現

時，１﹒３０５０會是即市阻力，相對其它非美貨幣，英鎊短期會處於弱勢。



方向 入市價 目標位 止蝕

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

美元╱日圓 觀 望

歐元╱美元 觀 望

英鎊╱美元 沽出英鎊 １﹒３０２５ １﹒２９２０ １﹒３０７０

美元╱瑞郎 觀 望

美元╱加元 觀 望

澳元╱美元 觀 望

紐元╱美元 觀 望

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》



【ｅｔｎｅｔ－Ａｐｐ】精明外匯買賣三招「睇圖－比較匯率－預設提示」



立即下載＞＞

ｅｔｎｅｔ財經．生活Ａｐｐ

ｉＯＳ╱Ａｎｄｒｉｏｄ：ｈｔｔｐｓ：╱╱ｂｉｔ﹒ｌｙ╱２ＵＮｂ３ＱＮ



ｅｔｎｅｔ ＭＱ強化版Ａｐｐ

ｉＯＳ╱Ａｎｄｒｉｏｄ：ｈｔｔｐｓ：╱╱ｂｉｔ﹒ｌｙ╱３ｌｊｊＡ９８

