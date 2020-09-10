【國安立法】消息指警方拘捕１５人涉嫌操控壹傳媒股價

《經濟通通訊社１０日專訊》消息指，毒品調查科拘捕１５人，涉嫌利用ｗｈａｔｓａｐｐ

作溝通工具，透過買賣壹傳媒（００２８２）股票，舞高弄低股價，在高位獲利，其中一名被捕

人更獲利逾２５００萬港元，警方會在今日下午４時在警察總部交代案件詳情。

警方一直正視操縱市場的問題，並會對任何詐騙行為進行全面調查，亦會考慮對有關人等控

以盜竊、串謀行騙等罪名。（ｂｉ）

