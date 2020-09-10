《再戰明天》歐央行總裁拉加德出席歐元集團會議，美國公布通脹率

《經濟通通訊社１０日專訊》明日（１１日），歐洲央行總裁拉加德出席歐元集團會議，美

國公布８月消費者物價指數。



＊歐洲央行總裁拉加德出席歐元集團會議＊



在外圍重要經濟活動上，本港時間明晚６：４５ｐｍ，歐洲央行（ＥＣＢ）執委莫爾許在歐

洲金融監管專業智庫（Ｅｕｒｏｆｉ）金融論壇發表演說。５：４５ｐｍ，２０２０年歐洲金融

監管專業智庫（Ｅｕｒｏｆｉ）舉行金融論壇。

明日，歐洲央行總裁拉加德出席歐元集團會議。

４：００ｐｍ，德國央行總裁魏德曼與法國央行總裁維勒魯瓦德加洛在一個會議上發言。

８：００ｐｍ，歐洲央行首席經濟學家連恩參加都柏林商會主辦的網絡會議。

明日，歐盟經濟和財政事務部長舉行非正式會議（至１２日）。



＊美國公布８月消費者物價指數＊



在數據方面，明早７：５０ａｍ，日本公布８月生產者物價指數，年率跌幅料由０﹒９％收

窄至０﹒５％。

明午２：００ｐｍ，德國公布８月消費者物價指數，年率料由下滑０﹒１％升上持平。同時

，英國公布７月工業生產，年率跌幅料由１２﹒５％收窄至８﹒７％。

明晚８：３０ｐｍ，美國公布８月消費者物價指數，年率料由１％升上１﹒２％。



＊南岸派業績＊



在本港，明日公布業績的有：南岸集團（００５７７）和環康集團（０８１６９）等。

（ｈｏ）

