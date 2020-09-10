【迎戰虛銀】虛銀推高息存款吸客，匯豐取消多項基本銀行服務收費

《經濟通通訊社１０日專訊》去年獲金管局發牌的８間虛擬銀行，今年陸續開業。由於不設

實體分行，人手、租金等成本都較傳統銀行低的虛擬銀行由開業至今，都推出不同的高息存款吸

納客戶。近期更有虛擬銀行推出快閃定存優惠，年利率為９﹒８％。

現時香港銀行同業拆息（ＨＩＢＯＲ）普遍處於較低水平，傳統銀行的定存息率亦較低，當

中匯豐銀行的定存息率最高為０﹒５％。不過，面對虛擬銀行紛紛「出招」搶客，匯豐率先宣布

，由１１月１日起，取消２６項基本銀行服務收費，範圍涵蓋一般銀行服務、存款及提款、跨行

及環球轉帳，以及匯款，為各階層客戶提供更廣泛的免費銀行服務，促進香港普及金融發展，預

計超過４００萬名匯豐個人客戶將會受惠。



＊料可紓緩疫情下客戶部分壓力＊



匯豐亞太區財富管理及個人銀行業務主管兼香港區財富管理及個人銀行業務主管欣格雷表示

，匯豐希望透過進一步取消基本銀行服務收費，令大眾獲得更多元化的免費銀行服務，以處理日

常理財所需，預計超過４００萬名匯豐個人客戶將會受惠。

匯豐取消一系列銀行服務費用，包括外幣現鈔存款及提款、索取銀行報告及其他文件、補發

存摺、匯豐環球轉帳服務，以及匯款等。是次取消收費除了方便客戶享用更全面的基本銀行服務

外，亦有助受新型冠狀病毒疫情影響的客戶紓緩部分壓力。



＊「匯豐Ｏｎｅ」全新綜合理財戶口不設最低結餘要求＊



匯豐同時宣布即將推出「匯豐Ｏｎｅ」全新綜合理財戶口，不設戶口最低結餘要求，服務詳

情將於稍後公布。

匯豐香港區財富管理及個人銀行業務客戶體驗策劃及市場主管許長虹表示，未來的銀行服務

將會以低收費、高質素及普及化為主導。不少年青人對理財缺乏信心，未能清楚了解個人需要，

匯豐Ｏｎｅ將針對年青客戶面對的困難，提供切合所需的服務。



＊多間銀行指會不時檢討服務收費等＊



作為龍頭大行，匯豐以往宣布調整最優惠利率等，及後多間銀行都會跟隨調整。而去年匯豐

亦宣布，取消「個人綜合理財戶口」的最低結餘要求及低額結存服務費，為香港第一間銀行取消

戶口最低結餘要求及相關費用。其後多間銀行包括渣打、中銀香港（０２３８８）都跟隨宣布取

消戶口最低結餘要求及費用。

對於今次會否跟隨取消基本銀行服務收費，渣打香港發言人回覆查詢指，該行不時檢討服務

收費，並致力推動普及金融，讓客戶可以更容易及方便地享受銀行服務。

恆生銀行（０００１１）就指，該行會按多方面因素而釐訂不同的服務收費，並會不時因應

客戶和市場情況而作出檢討。該行現正研究有關銀行服務收費的調整。（ｓｋ）

