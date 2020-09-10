《小傳日記》科指失七千，ＴＭＸ撐市；魚缸仍失威，收逾兩月低

《小傳日記》前兩日花旗科技大佬跌到一仆一碌，孖屐都好擔心仲要繼續調整，不過隔晚花

旗魚缸終於結束連續三日跌勢，Ｔｅｓｌａ同蘋果急彈起，道指升４３９點，納指升近３％。香

江魚缸都唔執輸，高開１１６點，之後曾升１４６點報２４６１５，不過１００天線（約２４６

５７）阻力仍然存在，加上難得反彈，唔少缸友都沽貨套利，魚缸隨後掉頭向下，雖然晏晝有Ａ

ＴＭＸ撐市，大市一度轉升，不過花旗期貨偏軟，好快又轉燈，尾市仲愈插愈多，最終香江魚缸

收報２４３１３，跌１５５點或跌近１巴仙，創６月２９日以來收市新低；主板成交１０３８﹒

７８億銀。國企指數報９６８３，跌４４點或跌約半巴仙。恆生科技指數六連跌再失七千大關，

收報６９９９點，跌１５點或跌唔夠半巴仙。

Ａ場低收，上證綜指報３２３４，跌１９點或跌近１巴仙；深證成指報１２７４２，跌１１

８點或跌近１巴仙，總成交８７３２億人仔，按日成交減少近一成六。

今日重磅藍戰士累街坊，大笨象（００００５）宣布取消２６項基本銀行服務收費，仍然跌

低近１巴仙，報３２﹒４銀；小象（０００１１）都軟逾１巴仙，報１２０﹒５銀；ＡＩＡ（０

１２９９）軟逾１巴仙，報７９﹒８５銀；生發發（００３８８）挫逾１巴仙，報３６３﹒４銀

；神州移動（００９４１）跌逾１巴仙，報５３﹒１５銀。



＊科指佬轉升升ＱＱ手遊勁；制裁日倒數零件點算好＊



隔晚納指收漲近３巴仙，創４月底以嚟最大單日漲幅。科指股終於精神返少少，恆騰網絡（

００１３６）係噚日港股通減持最多嘅股份，朝早創過逾兩個月低，下午有番資金追入，跳高逾

３巴仙，報０﹒２１銀，係今日表現最佳科指股。聯想（００９９２）踼高近２巴仙，報５﹒１

６銀；小米（０１８１０）跳近２巴仙，報２２﹒４５銀；阿里健康（００２４１）升逾１巴仙

，報１７﹒６２銀。有移動應用分析平台發布８月神州手遊發行商喺全球兩大應用程式商店嘅收

入榜單，３０間手遊發行商全球收入逾１８﹒６億美金，按月有微升。其中ＱＱ（００７００）

收入最高，ＱＱ起哄升４格，報５１１﹒５銀。

花旗國商務部針對華為實施嘅制裁會喺今個月１５號正式生效，外電報道，預期華為星期四

會就花旗國針對佢嘅技術限制最新攻勢回應，同埋講開發鴻蒙操作系統方面嘅進展。華為零件商

仍然普遍低收，比亞迪電子（００２８５）軟兩格，報３７﹒２銀；瑞聲（０２０１８）碌低逾

３巴仙，報４５﹒７銀；舜宇（０２３８２）滑近１巴仙，報１１６﹒６銀；中芯（００９８１

）跌近１巴仙，報１８﹒２４銀；長飛光纖光纜（０６８６９）升３格，報１３﹒４銀。



＊舊經濟回吐內銀佬不好，黃金價上揚金礦喜洋洋＊



隔晚花旗國魚缸終於止跌，之前遭拋售嘅科網佬都翻生，今早香江科技佬都有翻追捧，但舊

經濟佬反而洩氣，內銀佬普偏腳軟。建設銀行（００９３９）滑低超過１巴仙，報５﹒４２銀；

工商銀行（０１３９８）同郵儲銀行（０１６５８）趴低近２巴仙，分別報４﹒３２銀，及３﹒

４７銀；招商銀行（０３９６８）同中國銀行（０３９８８）都要跌１巴仙，分別報３８﹒１銀

，及２﹒５４銀。

全球疫情仍在反覆，「孖屐」擔心新冠病毒疫苗會放慢研製，加上歐洲央行將要召開政策會

議，美金走軟，推高金價觸及一周高，金礦佬齊齊跳起。壇金礦業（００６２１）攀升超７巴仙

，報０﹒０２９銀；招金礦業（０１８１８）持平，報８﹒４５銀；中國黃金（０２０９９）揚

１巴仙，報１０﹒７銀；恆興黃金（０２３０３）走高２巴仙，報３﹒４６銀；紫金礦業（０２

８９９）彈起逾半成，報５﹒５銀；ＦＬ二南方黃金（０７２９９）跳高逾１巴仙，報９﹒５０

５銀。



＊黃金周未到鐵鳥已回吐，經濟似復甦內需真風騷＊



雖然現時神州航班數量已經恢復得七七八八，而且內地仲憧憬緊十一黃金周應該本土旅遊業

會復甦，但鐵鳥們似乎仲未跌夠，國航（００７５３）回吐近４巴仙，報５﹒６６銀；國泰航空

（００２９３）跌逾半巴仙，報６﹒３１元；東航（００６７０）挫逾２巴仙，報３﹒６２元銀

；南航（０１０５５）跌近巴仙，報４﹒６３銀。

十一黃金周除咗帶動旅遊，相信食店、食品等等都會現反彈，近期內需股都有追捧，好似半

新股農夫山泉（０９６３３）符合恆生綜指快速納入規則要求，下星期一（２１日）收市後就會

生效，隻佬跳高逾８巴仙，報３５﹒９銀；但今日上市嘅百勝中國（０９９８７）較招股價低收

逾半成，報３９０﹒２銀；華潤啤酒（００２９１）升近１巴仙，報４８﹒９銀；中國飛鶴（０

６１８６）漲逾４巴仙，報１７銀；頤海國際（０１５７９）升逾２巴仙，報１０８銀。請請！



《編者按》本欄搜羅即日熱門傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性

本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式

之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資

決定，如因相關建議招致損失，概與《經濟通》、編者及作者無涉。

