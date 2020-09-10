港股先升後跌１５５點收２４３１３點，科指穿７０００關

《經濟通通訊社１０日專訊》隔晚美股歷三日跌勢後反彈，加上阿斯利康將於下周初恢復肺

炎疫苗臨床試驗，帶動市場氣氛向好。港股今早高開１１６點報２４５８４點，在升至

２４６１５點後便轉為下跌，隨後主要在２４４５０點至２４５５０點區界橫行，尾市跌幅擴大

低見２４２９３，最終收報２４３１３點，跌１５５點或跌０﹒６４％，國企指數報９６８３點

，跌４４點或跌０﹒４６％。主板成交１０３８﹒７８億元減少１３﹒９８％。

恆生科指連跌五日後，隨隔晚納指走勢向好，惟仍隔市調頭向下，收報６９９９點，跌１５

點或跌０﹒２３％，失守７千關大關。

Ａ場方面兩指高開後升幅變窄，最後倒跌，上證綜合指數收３２３４點，跌１９點或跌

０﹒６１％，成交３０９６﹒７７億元人民幣。深證成分指數報１２７４２點，跌１１８點或跌

０﹒９２％，成交５６３５﹒０５億元人民幣。兩市成交達８７３１﹒８３億減少１５﹒７％。

藍籌股方面，則由瑞聲科技（０２０１８）領跌３﹒３８％，報４５﹒７元。重磅股方面由

友邦（０１２９９）領跌１﹒４８％，報７９﹒８５元；中移動（００９４１）跌１﹒３％，報

５３﹒１５元；港交所（００３８８）軟１﹒１４％，報３６３﹒４元；匯控（００００５）挫

０﹒９２％，報３２﹒４元，惟傳出將投百億元助中小企數字化轉型升級的騰訊（００７００）

微升０﹒４％，報５０６元。



＊華為將無法繼續生產麒麟，晶片手機股齊走軟＊



華為下周二（１５日）起將無法繼續生產麒麟晶片，華為或不會再有新手機出貨。打擊手機

股表現，手機孖寶齊跌，瑞聲急挫３﹒３８％，報４５﹒７元；舜宇（０２３８２）跌

０﹒６８％，報１１６﹒６元。其他手機股方面，丘鈦科技（０１４７８）跌１﹒７５％，報９

元；比亞迪電子（００２８５）軟０﹒２７％，報３７﹒２元；富智康（０２０３８）走低

﹒１％，報０﹒９元。

晶片股亦受以上消息影響齊走軟，上海復旦（０１３８５）挫９﹒３３％，報１３﹒６元；

華虹半導體（０１３４７）走軟８﹒９４％，報２２﹒４元；中芯（００９８１）跌０﹒９８％

，報１８﹒２４元；中電華大科技（０００８５）跌１﹒２５％，報０﹒７９元；ＡＳＭ太平洋

（００５２２）跌０﹒９５％，報７８﹒２元。

有商店情報平台顯示，今年８月中國手遊發行商在全球Ａｐｐ Ｓｔｏｒｅ和Ｇｏｏｇｌｅ

Ｐｌａｙ的收入排名，榜單中３０個中國手遊發行商８月全球吸金１８﹒６億美元，佔當期全球

手遊總收入２７﹒３％。帶動手遊股今早普揚，惟午後欠動力。友誼時光（０６８２０）收跌

３﹒５９％，報２﹒４２元；網龍（００７７７）下行３﹒２１％，報１６﹒９元；心動公司

（０２４００）走低２﹒９３％，報３６﹒４元；創夢天地（０１１１９）跌２﹒４％，報

４﹒８８元；中手游（００３０２）跌１﹒８１％，報３﹒２５元；ＩＧＧ（００７９９）跌

１﹒３７％，報８﹒６３元。惟禪遊科技（０２６６０）揚１﹒８５％，報１﹒１元；網易

（０９９９９）上升０﹒９８％，報１４４﹒２元。



＊１５人涉壹傳媒股票操作被捕，媒體股有炒作＊



有消息指毒品調查科拘捕１５人涉嫌利用ｗｈａｔｓａｐｐ作溝通工具，透過買賣壹傳媒

（００２８２）股票，舞高弄低股價，在高位獲利，其中一名被捕人更從中獲利超過２５００萬

元。惟消息令壹傳媒股價波動，盤中在見０﹒２３５元至０﹒５９元之間上落，收報仍升

３６﹒６７％，報０﹒４１元。其他媒體股方面，毛記葵涌（０１７１６）飆１６﹒９５％，報

０﹒６９元；東方報業（０００１８）升３﹒７％，報０﹒４２元；有線寬頻（０１０９７）上

行８﹒３３％，報０﹒０６５元；星島（０１１０５）軟３﹒２５％，報１﹒１９元；港視

（０１１３７）無升跌，報１０﹒０８元；鳳凰衛視（０２００８）無升跌，報０﹒４０５元；

經濟日報（００４２３）跌２﹒９４％，報０﹒９９元。

英國藥廠阿斯利康與牛津大學合作開發的新冠肺炎疫苗臨床試驗將於下周初恢復，惟生科股

仍個別發展，信達生物（０１８０１）跌４﹒３８％，報５４﹒６元；康希諾（０６１８５）跌

７﹒９５％，報１６７﹒８元；啟明醫療（０２５００）軟３﹒８２％，報６９﹒２５元；歌禮

製藥（０１６７２）跌４﹒５％，報２﹒７６元；康寧傑瑞製藥（０９９６６）揚１﹒６４％，

報１４﹒９元；康方生物（０９９２６）走上２﹒７％，報２８﹒５元。

雖然早前有指中國民航現時每日航班量已回恢復至疫前九成，而匯證亦上調對內地航空股目

標價，市場亦對「十﹒一」黃金周及人民幣升值有憧憬。惟航空股本日走軟，國航

（００７５３）下行３﹒５８％，報５﹒６６元；南方航空（０１０５５）軟３﹒５４％，報

４﹒６３元；東方航空（００６７０）跌２﹒４３％，報３﹒６２元；國泰（００２９３）軟

０﹒６３％，報６﹒３１元；北京首都機場（００６９４）挫０﹒２％，報５﹒０１元。

（ｊｃ）

